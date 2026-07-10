ЦБ ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом сто рублей

Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом сто рублей.
Фото: Банк России / Банкнота Банка России номиналом 100 рублей выпуска 2026 года
Оформление лицевой стороны соответствуют купюре выпуска 2022 года. Основное изображение – фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, пишет РИА Новости.
Фото: Банк России / Банкнота Банка России номиналом 100 рублей выпуска 2026 года
На обновленном обороте разместили стилизованное изображение карты округа и Ржевский мемориал Советскому Cолдату.