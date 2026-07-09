Экспорт животноводческой продукции из Псковской области вырос более чем на 10%

На экспорт из Псковской области с начала 2026 года, по состоянию на 2 июля, в восемь стран мира государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора отправили 948 партий животноводческой продукции в количестве 23,1 тысячи тонн, что на 10,5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (20,9 тысячи тонн). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

География экспорта данной продукции за указанный период 2026 года расширилась еще за счет одной страны – Филиппин, а общее количество стран-импортеров осталось без изменений.

В наибольшем количестве с начала года из региональной продукции на экспорт отправлялась свинина - в Китай, Вьетнам, САР Гонконг Китая, Азербайджан, Сербию, Грузию и на Филиппины было поставлено 429 партий общим объемом 11,7 тысячи тонн. Также была экспортирована 421 партия свиных субпродуктов - ушей, голов, хвостов и шкурок в объеме 10,9 тысячи тонн в Китай, Вьетнам и на Филиппины.

Кроме того, в Эстонию было отправлено 79 партий рыбы и рыбопродукции общим весом 154,3 тонны, а в Азербайджан и Грузию – 18 партий рыбных консервов в количестве 286,3 тонны.

В ходе оформления экспортных ветеринарных сертификатов государственные инспекторы ведомства убедились, что товары полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности стран-импортеров.