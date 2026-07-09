Семинар‑дискуссия «Семья бизнесу не помеха» состоится в Пскове

Псковичей и гостей города приглашают на семинар‑дискуссию «Семья бизнесу не помеха» в рамках Форума молодых семей, который пройдет в Пскове 12 июля. Об этом пишет депутат Псковской городской Думы по округу №1 Юрий Бурлин в соцсети «ВКонтакте».

Афиша: Юрий Бурлин / «ВКонтакте»

Мероприятие начнется 12 июля (воскресенье) в 10:30 по адресу: Студенческий сквер ПсковГУ, улица Ленина, 2, шатер «Мой бизнес».

Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация.

С семьями обсудят границы и переключение: как перейти из режима «дело» в режим «семья»; поддержку VS давление: роль второго супруга в бизнесе. Также среди тем - поколения и преемственность: взгляд в будущее и передача бизнеса; время как дефицит: расстановка приоритетов; гендерные ресурсы: что важно мужчинам и женщинам; ресурс и выгорание: как сохранить энергию и заботиться о себе.

Ведущий эксперт площадки — практикующий семейный психолог Дарья Чернова. Организатор семинара — центр «Мой бизнес» в Псковской области. Юрий Бурлин выступит одним из модераторов.

Кроме дискуссии на форуме будут интерактивные площадки: мастер‑классы, спортивные соревнования и концертная программа с участием творческих коллективов региона.