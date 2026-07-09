 
Экономика

Семинар‑дискуссия «Семья бизнесу не помеха» состоится в Пскове

0

Псковичей и гостей города приглашают на семинар‑дискуссию «Семья бизнесу не помеха» в рамках Форума молодых семей, который пройдет в Пскове 12 июля. Об этом пишет депутат Псковской городской Думы по округу №1 Юрий Бурлин в соцсети «ВКонтакте».

Афиша: Юрий Бурлин / «ВКонтакте»

Мероприятие начнется 12 июля (воскресенье) в 10:30 по адресу: Студенческий сквер ПсковГУ, улица Ленина, 2, шатер «Мой бизнес». 

Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация. 

С семьями обсудят границы и переключение: как перейти из режима «дело» в режим «семья»; поддержку VS давление: роль второго супруга в бизнесе. Также среди тем - поколения и преемственность: взгляд в будущее и передача бизнеса; время как дефицит: расстановка приоритетов; гендерные ресурсы: что важно мужчинам и женщинам; ресурс и выгорание: как сохранить энергию и заботиться о себе.

Ведущий эксперт площадки — практикующий семейный психолог Дарья Чернова. Организатор семинара — центр «Мой бизнес» в Псковской области. Юрий Бурлин выступит одним из модераторов.

Кроме дискуссии на форуме будут интерактивные площадки: мастер‑классы, спортивные соревнования и концертная программа с участием творческих коллективов региона.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Бурлин Юрий Вячеславович

Бурлин Юрий Вячеславович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026