Экономика

Бизнес-миссия взяла курс на туризм и оздоровительный отдых

Псковская область пользуется популярностью у туристов и тех, кто предпочитает оздоровительный отдых. Перспективы сотрудничества в этом направлении белорусские и псковские предприниматели обсудили на контактной бирже, которая состоялась 29 марта на бизнес-площадке «Двор Подзноева» в Пскове. Организаторами выступили Торгово-промышленная палата Псковской области и Белорусская Торгово-промышленная палата в лице Витебского отделения Бел ТПП.

Белорусскую сторону представили ОАО «Санаторий «Ружанский». Ведущий маркетолог Виктория Бгушевив рассказала псковским предпринимателям о санаторно-курортных услугах, предоставляемых клиентам, а также озвучила перспективы заключения соглашений о сотрудничестве в области санаторно-курортного лечения и оздоровления. Перспективами заинтересовались псковские представители сферы здравоохранения, интерес к озвученным вариантам отдыха также проявили и представители псковских туристических фирм, которые стали участниками встречи.

Начальник отдела качества и учебно-аналитической работы Национального Агентства по туризму Республики Беларусь Анна Вощинчук отметила, что белорусская сторона заинтересована в обмене опытом в этом направлении с Псковской областью. «Мы активно сейчас в Беларуси развиваем деловой туризм, и данное направление пользуется большим спросом, хотелось бы посотрудничать в этом направлении с коллегами по отрасли в Псковской области».

Анна Вощинчук отметила, что сейчас в Республике Беларусь заканчивается Неделя промышленного туризма и выразила надежду, что удастся в скором времени организовать подобные мероприятия с участием псковских представителей.

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов отметил, что это будет интересный опыт, и псковские предприятия с удовольствием примут участие в таком проекте, а возможность показать непосредственно процесс производства, познакомиться с коллегами и обменяться опытом пойдет на пользу всем участникам такого проекта.Псковская ТПП активно работает в этом направлении и готова подключить предприятия членов организации.

Добавим, в ходе встречи состоятся презентации профильных предприятий Псковской области и Белоруссии, а также В2В переговоры. В режиме диалога будут обсуждены возможности взаимовыгодного сотрудничества, установлены контакты и проведены презентации производимой продукции.