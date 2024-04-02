Экономика

Игорь Савицкий: В России нет денег

Для развития отечественного бизнеса нужны деньги и кредиты по выгодным ставкам. Об этом псковский промышленник, генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий сообщил в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В России нет денег, мы говорим об отечественном бизнесе. Для развития отечественного бизнеса нужны деньги, кредиты. Не вклады, а кредиты. Кредиты по вменяемым ставкам. Ставка кредита для предприятия сейчас может достигать 27%, а это разорение предприятия. Никогда не было доступа к кредитам», – рассказал Игорь Савицкий.

Он отметил, что организация завода – это не только закупка оборудования, с которым сейчас есть определенные сложности, но и инфраструктура: здание, дорога, содержание территории завода.

«Производственных предприятий у нас немного, очень большие проблемы с закупкой оборудования, нерешаемые проблемы. Если нормальные времена – оборудование завезем в течение 10 месяцев, развернем любое производство, потому что есть инфраструктура», – заключил Игорь Савицкий.