Каждый седьмой россиянин хранит все свои накопления «под матрасом» - исследование

Объем наличных в обращении в России в марте увеличился на 300 млрд рублей — это выше значений прошлых лет, следует из данных Центробанка (ЦБ). В итоге показатель достиг 19,5 трлн рублей.

Рост интереса к наличности подтверждают и опросы. По данным мартовского исследования негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» и проекта «ГраФин», 15% россиян хранят все накопления «под матрасом». При этом самыми популярными инструментами остаются ценные бумаги (30%), золото и драгметаллы (25%), банковские вклады (18%) и недвижимость (12%), пишут «Известия».

Одной из причин может быть нестабильность связи. Перебои с мобильным интернетом подталкивают граждан и бизнес формировать запас наличных для расчетов, указали в ЦБ. Уязвимость безналичных платежей на фоне сбоев стала очевидной, отметил основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. По его словам, люди боятся потерять доступ к счетам, а колебания валют и рынков усиливают восприятие наличных как «тихой гавани». Дополнительно влияет низкий уровень финансовой грамотности.

Это подтверждают и данные опроса: почти для половины респондентов доходность не важна, четверть не понимает, что это такое, а 22% ставят на первое место сохранность средств.

Дополнительную настороженность усиливают планы ужесточения контроля: с 2027 года переводы физлицам свыше 2,4 млн рублей в год могут попасть под внимание налоговых органов. Федеральная налоговая служба (ФНС) и ЦБ планируют наладить автоматический обмен данными по счетам граждан с неподтвержденными доходами, чтобы бороться с неофициальным предпринимательством.

