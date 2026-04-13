«Неделя без турникетов» в Псковской области охватит 15 предприятий

Акция «Неделя без турникетов» стартовала сегодня в Псковской области, сообщается в Telegram-канале куратора регионального отделения Союзмаша, депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловского.
«Сегодня в Псковской области стартовала акция "Неделя без турникетов". Это отличный шанс для наших ребят увидеть производство изнутри и задуматься о своём будущем. К акции присоединились порядка 15 предприятий региона. Важно, что среди них есть и новые участники — ООО "Техносвар КС", ООО "Севкабель", ООО "СКТ-Сервис". Это говорит о главном: бизнес понимает свою ответственность и готов включаться в подготовку будущих специалистов», - сообщил Александр Козловский.
Он отметил, что сегодня школьники и студенты побывали на производстве одежды Truvor — увидели, как всё устроено на практике, задали вопросы, получили первые живые впечатления. По словам депутата, «именно такие встречи часто становятся точкой отсчёта в выборе профессии».
Отдельно он отметил роль Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России.
«Это не разовая история, а системная работа: выстраивается взаимодействие между предприятиями и образовательными учреждениями, формируется интерес к техническим и рабочим специальностям, закладывается основа для кадрового будущего региона. Убеждён: "Неделя без турникетов" — это про перспективу. Про осознанный выбор молодёжи и про сильную экономику завтра. Важно не просто открыть двери предприятий, а по-настоящему вовлечь ребят, показать им возможности и дать понимание: здесь можно расти, развиваться и строить своё будущее», - подытожил Александр Козловский.