 
Экономика

«Неделя без турникетов» в Псковской области охватит 15 предприятий

0

Акция «Неделя без турникетов» стартовала сегодня в Псковской области, сообщается в Telegram-канале куратора регионального отделения Союзмаша, депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловского.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Сегодня в Псковской области стартовала акция "Неделя без турникетов". Это отличный шанс для наших ребят увидеть производство изнутри и задуматься о своём будущем. К акции присоединились порядка 15 предприятий региона. Важно, что среди них есть и новые участники — ООО "Техносвар КС", ООО "Севкабель", ООО "СКТ-Сервис". Это говорит о главном: бизнес понимает свою ответственность и готов включаться в подготовку будущих специалистов», - сообщил Александр Козловский.

Он отметил, что сегодня школьники и студенты побывали на производстве одежды Truvor — увидели, как всё устроено на практике, задали вопросы, получили первые живые впечатления. По словам депутата, «именно такие встречи часто становятся точкой отсчёта в выборе профессии».

Отдельно он отметил роль Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России. 

«Это не разовая история, а системная работа: выстраивается взаимодействие между предприятиями и образовательными учреждениями, формируется интерес к техническим и рабочим специальностям, закладывается основа для кадрового будущего региона. Убеждён: "Неделя без турникетов" — это про перспективу. Про осознанный выбор молодёжи и про сильную экономику завтра. Важно не просто открыть двери предприятий, а по-настоящему вовлечь ребят, показать им возможности и дать понимание: здесь можно расти, развиваться и строить своё будущее», - подытожил Александр Козловский.
Прокомментировать

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026