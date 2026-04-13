ФАС начала проверку производителей упаковки

Проверку производителей упаковочных материалов из-за роста отпускных цен на упаковку начала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщили в Telegram-канале службы.

С заявлением об одновременном повышении отпускных цен на упаковку обратился Национальный союз мясопереработчиков. В своем обращении к ФАС он попросил проверить поставщиков на наличие согласованных действий участников рынка.

Компании теперь обязаны предоставить информацию о причинах повышения оптово-отпускных цен на всю реализуемую продукцию за период с 1 января 2026 года. Если выявят признаки нарушений, ФАС примет меры антимонопольного реагирования.