Экономика

Совет Госдумы направил в регионы проект по обновлению налоговой системы

Совет Госдумы направил в регионы для обсуждения пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы, сообщил спикер Вячеслав Володин, его слова приводит думская пресс-служба.

«Совет Государственной думы рассмотрел и направил в 15-дневную рассылку для обсуждения в регионах ряд внесенных правительством России законопроектов, направленных на совершенствование налоговой системы, а также ряд других инициатив», — говорится в сообщении.

Также в регионы направили проекты изменений в бюджет, законопроект о возврате семи процентов НДФЛ для семей с двумя или более детьми, доходы которых не превышают 1,5 прожиточного минимума на душу населения, а также законопроект об индексации военных пенсий на 5,1 процента с 1 октября 2024 года.

Рассмотрение этих инициатив в первом чтении запланировано на 20 июня, пишет РИА Новости.

О том, что в Думу поступил бюджетный пакет, включающий поправки в Налоговый кодекс, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил 3 июня.

Смотрите также В Госдуму внесли пакет поправок в бюджет

В минувший вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц, затем его одобрило правительство.

Полученные от изменения налоговой системы средства направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.