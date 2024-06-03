Экономика

Названы три фактора роста собственных неналоговых доходов Псковской области

Собственные неналоговые доходы Псковской области выросли на 740 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Здесь три фактора роста, отметил глава региона. Первый – платежи при пользовании природными ресурсами.

«Напомню, мы полностью пересмотрели отношения в этой сфере, и с 2022 года решаем эти вопросы в рамках межведомственной комиссии при правительстве Псковской области. Мы не только систематизировали платежи, но и добавили для всех арендаторов конкретные социальные обязательства. Другими словами, в этом конкретном пункте помимо платежей есть ещё нефинансовые результаты для каждой конкретной территории с арендуемым участком» - сказал губернатор.

Второй фактор роста: на 200 с лишним миллионов выросли собираемые штрафы, санкции и возмещение ущерба. По словам главы региона, здесь львиную долю составили штрафы за нарушения ПДД.

«Для нас это также крайне важное направление, потому что именно нарушения правил дорожного движения стали причиной подавляющего большинства ДТП со смертельным исходом в 2023 году», - указал Михаил Ведерников.

Третий фактор роста: более чем на 400 млн выросли доходы от использования имущества, находящегося в областной и муниципальной собственности.

«Здесь основной рост обеспечило грамотное внедрение механизма федерального казначейства по использованию остатков на счетах. С 2021 года по постановлению правительства области №321 эти средства аккумулируются на специальном счету, что способствует максимизации доходов от инвестиций. В 2022 году мы заработали благодаря этому 26,6 млн, в 2023 – почти в 17 раз больше. За 4 месяца текущего года это принесло 173 млн рублей», - добавил Михаил Ведерников.