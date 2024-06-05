Политика

Коротко о славном

Сегодня, 5 июня, губернатор Михаил Ведерников представил Псковскому областному Собранию депутатов отчет о работе правительства. Такие выступления главы региона проходят ежегодно, и естественно у всех есть возможность сравнивать — прежде всего с предыдущим докладом. Так вот, в отличие от отчета-2023, который, напомню, прозвучал перед губернаторскими выборами, соответственно был итоговым, рубежным, построенным на ретроспективе и выглядел как послание губернатора-кандидата на пять лет вперед, сегодняшнее выступление было менее продолжительным по времени, посвящено в основном достижениям и лишено подробного разговора о проблемах.

О том, что отчет будет «не очень объемным», Михаил Ведерников объявил едва выйдя к трибуне - и тут же пояснил, почему. Прежде всего, потому что «все актуальные проблемы, вопросы, задачи – а их по-прежнему немало – мы вместе представили и подробно разобрали в рамках Дней субъекта в Совете Федерации». Поэтому он поблагодарил тех, кто помогал защитить интересы региона на таком высоком уровне – персонально спикера областного Собрания Александра Котова, а также сенаторов Алексея Наумца и Андрея Турчака, который накануне был назначен врио главы Республики Алтай.

«Андрей Анатольевич вчера получил новый ответственный участок работы, - прокомментировал назначение Михаил Ведерников и тут же дал свою оценку работе представителя региона в Совфеде. - Всё это время он был очень эффективным сенатором, который искренне любил Псковскую область — уверен, что и сейчас продолжает ее любить, — поддерживал, и достаточно большое количество принципиально важных вопросов, задач решалось при его непосредственном участии. Поэтому информирую вас, что принял решение наградить его медалью "За заслуги перед Псковской областью"».

Другая причина, по которой отчет был рекордно лаконичным, по словам губернатора, заключалась в том, что на протяжении всего прошлого года правительство очень активно работало вместе с депутатским корпусом. То есть выходило так, что раз вместе работали, эффективно решали вопросы и защищали направления развития в Москве, то и говорить здесь лишний раз о проблемах не надо. Впрочем, разговор о них все-таки зашел, но уже после оглашения отчета в ходе раунда ответов губернатора на вопросы депутатов. А до этого Михаил Ведерников коротко рассказал о главном и, я бы сказал, славном — том, чем может гордиться его команда. Говоря об основных результатах социально-экономического развития региона, Михаил Ведерников отметил, что доходы Псковской области стабильно растут с 2017 года, а в 2023 году достигнут самый значительный годовой рост в абсолютных цифрах за всю современную историю региона. По его словам, такой рекордный рост во многом обеспечили собственные доходы региона. Общий объем доходов консолидированного бюджета в 2023 году составил 70,2 млрд рублей. Как обычно, подведение итогов было разбито на тематические разделы: финансы, экономика, национальные проекты, образование, здравоохранение, ЖКХ, транспорт, обеспечение безопасности отрядами «Дружины» и т. д. Практически во всем акцент делался на позитиве и положительных тенденциях. Местами выступление выглядело как ответ скептикам и оппозиционерам.

«Петр Васильевич, - достаточно неожиданно Михаил Ведерников выделил одного из сидящих в зале представителей оппозиции — депутата, первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко, - вот вы нас все время критиковали, что мы живем только за государственный счет, за федеральные деньги, не занимаемся увеличением собственной доходной базы. Но вот я вас информирую, на примере цифр, это не так».

После чего губернатор продолжил в том духе, что грамотно выстроенная экономическая и финансовая политика дает свои результаты. Регион, по его определению, начал «разгоняться», и крайне важно сохранить темп и те условия, в которых стал возможен рывок. Впрочем, пересказывать получасовое выступление не стану — читатели ПЛН могут обратиться как к стенограмме отчета, так и почитать многочисленные сообщения с сессии. Скажу лишь о том, что общий смысл, или иначе говоря, посылаемый городу и миру месседж был весьма традиционен: многое сделано, но сделать еще предстоит немало.

«Уверен, даже знаю, что совместными усилиями мы сможем максимально эффективно и быстро справиться со всеми вызовами, - заключил губернатор и, как водится, поставил смысловую точку: - Работаем!»

Смотрите также Отчет Михаила Ведерникова о работе правительства Псковской области в 2023 году. СТЕНОГРАММА

После чего пришло время депутатских вопросов и губернаторских ответов, где собственно и прозвучали проблемные темы и актуальные вызовы, в том числе мусорный кризис. Отвечая на заданный депутатом от ЛДПР Антоном Минаковым вопрос Михаил Ведерников высказал надежду, что остроту проблемы удастся снять уже в течение недели, а системное решение находится в стадии обсуждения, в том числе, рассматривается вариант передачи функции регионального оператора АО «Псковские коммунальные системы», чтобы контрольный пакет акций находился в государственной структуре. Ответы губернатора на другой вопрос представителей оппозиции невольно навеял воспоминания еще об одном из прошлых отчетов — но не Михаила Ведерникова, а его предшественника Андрея Турчака. Тот, помнится, лет десять назад колкой фразой «Как говорят у ВАС в Одессе» потроллил Льва Шлосберга*, на тот момент депутата от «Яблока», ныне внесенного Минюстом в реестр иностранных агентов. Вот на наличие в рядах «Яблока» иноагентов сегодня сделал акцент Михаил Ведерников, отвечая на вопрос депутата от этой партии Артура Гайдука о бомбоубежищах. Как пояснил парламентарий, к нему с вопросами об укрытиях в наше неспокойное время обращаются избиратели. В ответ губернатор заявил, что такая информация носит закрытый характер, а партии, в которой «иноагент на иноагенте сидит и иноагентом погоняет», сведений о наличии бомбоубежищ «никогда не дадут».

Можно сказать, в продолжение этой темы с напоминанием об ответственности политических сил выступил вице-спикер областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян — да так, что сначала попал со своим комментарием про «врагов — представителей оппозиции» во многие топовые телеграм-каналы, а затем дал пояснение своему неоднозначному высказыванию: мол, употребляя убийственный глагол — имел в виду «убивать делом» и уж ни в коем случае не призывал к физической расправе над кем-либо. Вопросы и выступления других депутатов не шли ни в какое сравнение с этим двусмысленным спичем.

Отмечу, что эсер Олег Брячак превзошел сам себя в восхвалении работы команды губернатора. Можно сказать, он прогрессирует в этом направлении с каждым годом и достиг уже недосягаемых вершин. Думаю, что его коллегам из партии власти пора уже записываться к нему на мастер-класс.

В целом представители разных фракций давали положительную оценку работе команды губернатора, отмечали успехи, ну а резюмирующее заявление сделал спикер регионального парламента Александр Котов, поблагодаривший губернатора и руководителей исполнительных органов за работу и напомнивший своим коллегам, что контрольные полномочия Собрания обязывают не только контролировать исполнительную власть, но и самим быть активно вовлечёнными в процесс.

Александр Савенко

Фото: пресс-службы правительства Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов

* 16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.