Андрей Беляев: Предприятия Великих Лук играют большую роль в наполнении областного бюджета

Псковская область продолжает развиваться, достигать новых высот, открывать новые возможности, отметил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, комментируя отчет губернатора Михаила Ведерникова о деятельности правительства региона в 2023 году, с которым глава региона выступил в рамках очередной 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: Андрей Беляев / Telegram
Губернатор отметил также успешную реализацию проектов по обеспечению качественной питьевой воды - 84,1% населения Псковской области обеспечены качественной питьевой водой, продолжил Андрей Беляев. Он напомнил, что Великие Луки активно принимают участие в проекте «Чистая вода».
«Кроме того, губернатор привел конкретные факты развития туризма, культуры, спорта, образования. И здесь везде наш с вами вклад! Псковская область продолжает развиваться, достигать новых высот, открывать новые возможности», - заключил глава администрации Великих Лук.