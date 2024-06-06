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Общество

Андрей Беляев: Предприятия Великих Лук играют большую роль в наполнении областного бюджета

06.06.2024 10:59|ПсковКомментариев: 0

Псковская область продолжает развиваться, достигать новых высот, открывать новые возможности, отметил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, комментируя отчет губернатора Михаила Ведерникова о деятельности правительства региона в 2023 году, с которым глава региона выступил в рамках очередной 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.  

Фото здесь и далее: Андрей Беляев / Telegram

«Отчет представлял собой значимые достижения и основные результаты социально-экономического развития региона. Экономика Псковской области динамично развивается. Индекс промышленного производства составил 110,9%. Активно развивается малый и средний бизнес. В комплексе растут налоговые отчисления во все бюджетные фонды. Здесь большую роль играют предприятия Великих Лук. Так, ЗАО "ЗЭТО" сегодня является одним из ключевых налогоплательщиков региона», - написал Андрей Беляев в своем Telegram-канале. 

Губернатор отметил также успешную реализацию проектов по обеспечению качественной питьевой воды - 84,1% населения Псковской области обеспечены качественной питьевой водой, продолжил Андрей Беляев. Он напомнил, что Великие Луки активно принимают участие в проекте «Чистая вода». 

«Кроме того, губернатор привел конкретные факты развития туризма, культуры, спорта, образования. И здесь везде наш с вами вклад! Псковская область продолжает развиваться, достигать новых высот, открывать новые возможности», - заключил глава администрации Великих Лук. 

Теги: #великие луки #регион60
Источник: Псковская Лента Новостей
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