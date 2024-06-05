Политика

Дмитрий Михайлов: КПРФ положительно оценивает работу губернатора

Фракция КПРФ в Псковском областном Собрании объективно оценивает работу губернатора Псковской области и правительства региона положительно. Об этом сообщил руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Дмитрий Михайлов в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Перед сессией проходила встреча оппозиционных фракций депутатов с губернатором. На этой встрече я обозначил позицию нашей фракции. В целом мы объективно положительно оцениваем работу Ведерникова Михаила Юрьевича. Также мы и оцениваем работу правительства Псковской области и региональных комитетов, которые в принципе оперативно реагируют на наши обращения, на депутатские запросы. Это тоже было отмечено в ходе встречи», - сказал Дмитрий Михайлов.

Гость студии отметил, что депутаты других партий на сессии «более восторженно, красочно, искусно и бурно реагировали на отчет губернатора». «У нас так не получается. Думаю, два критерия есть: удовлетворительно и неудовлетворительно. Мы оцениваем — удовлетворительно и еще выше, более положительно. По пятибалльной шкале, наверное, четыре», - поделился коммунист.

Напомним, 5 июня, Михаил Ведерников выступил с отчетом о деятельности правительства за 2023 год в Псковском областном Собрании депутатов.