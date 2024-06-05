Экономика

Александр Ведяхин: Один триллион рублей дополнительных доходов принёс России ИИ за год

Один триллион рублей дополнительных доходов принёс России искусственный интеллект в 2023 году. Об этом первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин рассказал на сессии ПМЭФ-2024 «Искусственный интеллект: новые возможности или упущенная выгода», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбербанка.

Россия уже достигла многих успехов в разработке и внедрении AI. Правительство РФ утвердило Национальную стратегию развития искусственного интеллекта. Участники дискуссии обсудили, как государство будет стимулировать внедрение этой технологии в различных отраслях экономики, как AI влияет на крупный бизнес и как нарастить кадровый потенциал в этой области.

2023 год стал годом «тихой» революции в сфере искусственного интеллекта, отметили участники дискуссии. Впереди — новая эпоха: доступ к информации, создание контента, удовлетворение потребностей клиентов, принципы ведения бизнеса — все эти области ждут фундаментальные изменения. Более того, в ближайшие годы ожидается появление сильного искусственного интеллекта.

Александр Ведяхин рассказал, что в 2024 году эффект от внедрения искусственного интеллекта в Сбере составит 400–450 млрд рублей чистой прибыли. В 2023 году эта технология уже дала 1 трлн рублей дополнительных доходов всей стране. И эти цифры, безусловно, будут расти. Если до 2023 года 50–60% организаций в мире внедрили искусственный интеллект хотя бы в один бизнес-процесс, то с 2023 года начался взрывной рост, который был обусловлен появлением больших языковых моделей. Сегодня уже 72% организаций используют эту технологию. Однако сейчас недостаточно просто «внедрить хоть какой-нибудь искусственный интеллект», чтобы оставаться конкурентоспособным. Важно вкладываться в передовые технологии, которые создаются в результате научных исследований.

«Без науки в искусственном интеллекте нет бизнеса. Сберу удаётся быстро внедрять результаты исследований по AI, потому что мы поддерживаем развитие науки как внутри, так и вовне. В Сбере созданы научные лаборатории, которые изучают применимость различных технологий для нашего бизнеса. Также мы открыли научный институт AIRI для проведения фундаментальных исследований в сфере AI. Исследованиями в этой области занимаются все ключевые дочерние организации. С 2021 года мы являемся индустриальными партнёрами 7 исследовательских центров, созданных в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект". Но интересно, что есть наука для искусственного интеллекта, а есть искусственный интеллект для науки. И поэтому мы создаём научное облако — набор AI-инструментов для применения в научных исследованиях», - рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Александр Ведяхин подчеркнул, что искусственный интеллект нужно развивать не только для того, чтобы добавить ценности бизнесу, но чтобы наша страна сохранила лидерство по целому ряду направлений. И это стратегический выбор для любого государства, который напрямую определяет её конкурентоспособность и технологический суверенитет.

Участниками сессии также стали директор Института системного программирования РАН Арутюн Аветисян, ректор Национального исследовательского университета ИТМО Владимир Васильев, директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов, исполнительный директор ООО «Сибур» Василий Номоконов, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI, директор Центра технологий искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец. Модератором дискуссии выступил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня 2024 года.