Экономика

Кирилл Царев: Важно поручение президента привлечь к ПДС работодателей

Важно поручение президента РФ Владимира Путина привлечь работодателей к программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, комментируя выступление главы государства в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«СберНПФ был одним из инициаторов идеи предоставления работодателям возможности софинансирования личных сбережений своих сотрудников в рамках ПДС. Согласно исследованию фонда, 46% работодателей готовы рассмотреть участие в ПДС своих сотрудников, однако большинство из них при этом рассчитывают на налоговый режим, аналогичный тому, который действует сегодня для классических корпоративных пенсионных программ (КПП). На наш взгляд, такая возможность будет, в первую очередь, интересна малому и среднему бизнесу, у которого не всегда есть ресурсы для запуска классических КПП. При этом в таких компаниях часто есть запрос на социальную ответственность и помощь сотрудникам в формировании капитала на будущее. Мы видим в этом большой потенциал развития ПДС. Закон уже предусматривает возможность софинансирования по ПДС со стороны работодателей. Комфортный налоговый режим для работодателей позволит этой норме заработать наиболее эффективно», - сказал Кирилл Царев.

Кроме того, на сегодня уже более полумиллиона россиян заключили договора долгосрочных сбережений с НПФ Сбербанка. «Мы регулярно контактируем с нашими клиентами, проводим опросы, собираем обратную связь. Одним из наиболее часто встречающихся пожеланий по тому, как можно сделать программу долгосрочных сбережений более привлекательной, остается вопрос об увеличении срока государственного софинансирования, который на сегодня составляет 3 года. В своем выступлении на ПМЭФ президент дал поручение продлить эту меру поддержки до минимум десяти лет. Это позволит тем гражданам, кто уже вступил в программу, значительно увеличить свои накопления. Кроме того, очевидно такая мера приведет к росту доверия россиян к новому инструменту, что, в свою очередь, привлечёт большее число новых участников. Если говорить о Сбербанке, то мы ожидаем более 1,5 млн участников программы по итогам 2024 года», - отметил Кирилл Царев.

Также глава государства озвучил инициативу запуска сберегательных сертификатов. «И сейчас мы ждём появления детальных параметров продукта, чтобы приступить его к разработке и запуску. У клиентов существует потребность в долгосрочных инвестициях, и такие сертификаты как раз подходят для этого. Мы уже обсуждали с ЦБ этот продукт и направили наши предложения, как реализовать его оптимально, без создания дополнительных программных систем для обслуживания сертификатов», - прокомментировал Кирилл Царев.

«Президент РФ также поручил расширить льготную программу "Семейная ипотека" на покупку жилья в малых городах вне зависимости от возраста детей. Госпрограммы становятся ещё более адресными и решение поможет улучшать свои жилищные условия тем семьям, которым это наиболее необходимо. Напомню, что только в прошлом году в рамках программы для семей с детьми Сбербанк выдал более 1,2 трлн рублей», - добавил он.