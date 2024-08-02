Экономика

Росстат назвал продукты, которые подешевели в России за неделю

Цены на плодоовощную продукцию в России снижаются, в том числе свекла на неделе с 30 июля по 5 августа подешевела на 3,3%, морковь - на 3,2%, а капуста подорожала, следует из материалов Росстата.

По данным статистического ведомства, с 30 июля по 5 августа наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1%), в частности на свеклу столовую (-3,3%), морковь (-3,2%), помидоры (-2%), огурцы (-1,8%), картофель (-1,6%), бананы (-1,1%), лук репчатый (-0,7%). Белокочанная капуста подорожала на 2,7%.

Также цены снизились на куриные яйца (-1%), колбасы (-0,4%), вермишель (-0,3%), пшено (-0,2%), говядину, мясо кур и макаронные изделия (-0,1%), пишет «Прайм».

«За период с 30 июля по 5 августа 2024 года цены изменились: на масло сливочное +0,6%, консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,5%, соль поваренную +0,4%, свинину, молоко стерилизованное, масло подсолнечное, муку пшеничную и консервы овощные для детского питания +0,3%, рыбу мороженую, консервы мясные для детского питания, молоко пастеризованное, творог, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, хлеб пшеничный, крупу гречневую и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, баранину, хлеб ржаной, чай черный и водку +0,1%», - говорится в документе.