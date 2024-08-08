Экономика

Подрядчику отказали в оплате не включенных в контракт работ по ремонту школы в Печорах

Строительной компании ООО «Сармат» отказали в удовлетворении искового заявления о взыскании с печорской школы суммы, превышающей стоимость изначально заключенного контракта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Между строительной компанией ООО «Сармат» и МБОУ «Печорская средняя общеобразовательная школа» 29 марта 2022 был заключен муниципальный контракт по капитальному ремонту здания школы. Сумма контракта составила 121 886 330 рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Однако строительная компания также выполнила дополнительные работы по монтажу слаботочных систем на сумму 5 037 517 рублей в целях функционирования сети Интернет в учреждении, которые школа не оплачивала. Указанный факт явился основанием для обращения в суд с иском.

18 августа суд в иске отказал. Суд указал, что дополнительные работы выполнены истцом за пределами контракта, с учетом того, что работы по контракту ответчиком приняты без замечаний, при отсутствии доказательств, что невыполнение дополнительных работ грозило годности и прочности результата выполненной по контракту работы и исходя из установленных обстоятельств дела оплате не подлежат.