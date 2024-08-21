Экономика

В РФ появилась новая женщина-миллиардер

Новая женщина - долларовый миллиардер появилась в России: в число двадцати богатейших дам страны по версии журнала Forbes вошла основной акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган, сообщает издание.

Лидером рейтинга по-прежнему остается основательница и совладелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук (оценка капитала - 5,5 миллиарда долларов). В этом году в рейтинге сразу восемь женщин-миллиардеров, год назад таких было семь, а до этого длительное время в России и вовсе были только две женщины с миллиардным состоянием: Елена Батурина (1,3 миллиарда долларов) и Татьяна Бакальчук.

«В России появилась новая женщина-миллиардер. Согласно расчетам Forbes, капитал основного акционера банка "Уралсиб" Людмилы Коган составляет 1 миллиард долларов. Свои акции она унаследовала от мужа, Владимира Когана, умершего в 2019 году», - сообщает журнал.

Как поясняется в материалах издания, основу ее состояния составляет контрольный пакет акций банка «Уралсиб», входящего в двадцатку крупнейших в России. Также ей принадлежит крупная лизинговая компания «Интерлизинг», пишет РИА Новости.

Кроме того, Людмила Коган владеет разными долями в компаниях, входящих в инвестиционно-строительную группу «БФА-Девелопмент», которая строит жилые дома и владеет несколькими бизнес-центрами в Санкт-Петербурге. А в июне 2024 года Коган получила от банка «Уралсиб» дивиденды на сумму около 7 миллиардов рублей после вычета НДФЛ.