Экономика

Налоговая напоминает псковичам о сроках подачи уведомления об исчисленных суммах

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области напоминает, что 25 сентября у организаций и индивидуальных предпринимателей истекает срок представления уведомления об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Истекает срок представления уведомления об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов:

по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанному с работников за период с 1 по 22 сентября;

по страховым взносам за работников за август.

Срок перечисления в бюджет указанных в уведомлении платежей — не позднее 30 сентября (с учетом выходного дня, срок перенесен с 28 числа).

Уведомление подается по телекоммуникационным каналам связи, через Личный кабинет налогоплательщика с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, а также лично или почтовым отправлением (если налоговая отчетность представляется на бумаге).

В ведомстве отметили, что несвоевременное представление или не представление уведомления об исчисленных суммах не позволит распределить денежные средства в бюджет, что приведет к начислению пени.

Ответы на актуальные вопросы, касающиеся порядка представления и заполнения уведомления, размещены на сайте ФНС России на промостранице «Единый налоговый счёт» в разделе «Памятка по порядку предоставления и заполнения уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов с 01.01.2024».