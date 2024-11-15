Экономика

ЦБ обсудит символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1 тысяча рублей

Банк России 28 ноября на заседании Консультативного совета обсудит символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1 тыс. рублей, сообщает регулятор.

«28 ноября 2024 года в 12:00 состоится открытое заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России. В заседании примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина, заместитель председателя Банка России Сергей Белов и члены Консультативного совета. На встрече обсудят символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1 тыс. рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу, и определят итоговый перечень объектов для народного онлайн-голосования», - указано в сообщении.

В конце октября регулятор сообщал, что проведет народное онлайн-голосование за символы для новой купюры в 1 тыс. рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. В прошлом году выпуск обновленной купюры номиналом 1 тыс. рублей был приостановлен: некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение изменить процедуру отбора символов для банкнот и сделать ее более открытой, пишет ТАСС.

Отмечается, что на голосование были предложены достопримечательности, которые имеют наибольшую ценность не только для приволжских регионов, но и для России в целом. Лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней, выпуска 2023 года, голосование проходит только за изображения на оборотной стороне. Консультативный совет по банкнотам при Банке России рассмотрит предложения экспертной группы и составит список достопримечательностей Приволжского федерального округа, которые могут украсить новую купюру. Как отмечает регулятор, при отборе памятников и сооружений будут учитываться их культурная и историческая ценность, узнаваемость и популярность. Планируется, что в конце ноября на открытом заседании члены совета представят окончательный список символов, затем его оценят жители страны.