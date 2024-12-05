Экономика

Последние корректировки в областной бюджет 2024 года внесут депутаты в декабре

Законопроект об изменениях текущего бюджета области внёс на рассмотрение депутатского корпуса губернатор Михаил Ведерников – Собрание рассмотрит документ на завершающей сессии 2024 года. Доходы региональной казны увеличиваются на 773 млн 600 тысяч рублей, расходы – на 539 млн 570 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Рост доходной части произошёл за счёт поступления федеральных средств, а также обусловлен перевыполнением плана по налоговым поступлениям. Так, дополнительные отчисления по налогу на доходы физических лиц ожидаются в размере 427 млн рублей, по акцизам – 228 млн рублей. С плюсом ожидаются поступления в бюджет по УСН и транспортному налогу, с минусом – по налогу на прибыль организаций.

Внесение поправок в региональный бюджет на завершающей сессии года вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансистам и налоговой политики Александр Братчиков назвал сложившейся традиционной практикой.

«Можно сказать, что мы приводим все бюджетные параметры в соответствии с реалиями жизни – что-то не исполнено, а где-то наоборот перевыполнено, какие-то деньги поступили из федерального бюджета, а где-то мы видим рост собственных доходов. Так, например, идёт увеличение налоговых поступлений по НДФЛ и акцизам. С учётом всех актуальных цифр происходит перераспределение внутри государственных программ, а дополнительные средства идут на финансирование приоритетных расходных статей и уменьшение дефицита бюджета», - прокомментировал финансовые решения вице-спикер Александр Братчиков.

За счёт поступления дополнительных денег и перераспределения имеющихся средств на развитие транспортной системы направляется 734 млн рублей. Финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения» к концу года увеличивается более чем на 265 млн рублей. Дополнительные средства также будут направлены в сферу образования, на развитие сельских территорий и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

За счёт переноса с 2024 на 2025 год лимитов выделяемого федеральным правительством бюджетного кредита уменьшены объёмы финансирования программы «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильём», при этом увеличены субвенции муниципальным образованиям на оплату договора найма жилья для детей-сирот.

С учётом предложенных изменений дефицит областного бюджета уменьшается на 234 млн рублей, доходы 2024 года составят 61 млрд 800 млн 287 тысяч рублей, расходы – 64 млрд 435 млн 384 тысячи рублей.