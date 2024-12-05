Экономика

Губернатор анонсировал возможное появление цветочной биржи в Псковской области

Цветочная биржа может появиться в Псковской области в ближайшие годы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«Есть идея в Псковской области сделать цветочную биржу. Потому что, если не ошибаюсь, 84 или 86% всех цветов, которые в России можно купить, везутся к нам из других стран, и самая большая подобная биржа в Голландии. А что мешает эту биржу сделать в Псковской области?» - задался вопросом Михаил Ведерников.

Цветы на такой бирже будут уже с учетом «растаможки», налоги будут за них выплачены на территории России. «Чтобы не "серая" фура с непонятными цветами шла к потребителям от границы, а чтобы уже все необходимые документы на груз были оформлены, налоги заплачены», - пояснил губернатор.

В ходе эфира глава региона отметил, что это «сложная история», долго определяли, какое ведомство будет курировать проект, и пришли к выводу, что Министерство промышленности и торговли РФ возглавит рабочую группу по этому вопросу. «Учитывая наши добрые отношения с Минпромторгом, с его главой Антоном Алихановым, он дал согласие, чтобы Минпромторг как министерство, которое отвечает за торговлю, возглавило рабочую группу. И я очень рассчитываю, что в рамках этой группы мы тоже выйдем на решения, которые будут положительно сказываться и на бюджете Псковской области, в том числе», - рассказал Михаил Ведерников.

Глава региона пояснил, что данное предложение обсуждалось с вице-премьером Дмитрием Григоренко и с заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным, поэтому все первичные положительные заключения есть.

Программу «Обратный отсчет» с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 18 декабря, в 13.00.

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.