Общество

Михаил Ведерников подвел итоги 2024 года в эфире «ПЛН FM». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 декабря. Гость студии - губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

2024 год подходит к концу. Год был, как всегда, непростым, в то же время регион прожил его без глобальных катаклизмов, серьезных вызовов и угроз. Как губернатор оценивает социально-экономическую ситуацию в Псковской области? Что он относит к числу главных достижений в работе за год, в каких направлениях удалось достичь прорыва? Каковы планы на 2025 год? На эти и другие вопросы Михаил Ведерников ответил в беседе с ведущим Максимом Костиковым.

В эфире глава региона рассказал о судьбе псковских «долгостроев», о старте муниципальной реформы в оставшихся районах Псковской области, пролил свет на процесс перехода к одноглавой модели управления в Великих Луках, дал оценку кадровым перестановкам, которые произошли в области в 2024 году, назвал причину частой смены руководителей особой экономической зоны «Моглино» и оценил перспективы этого проекта, а также ответил на другие острые вопросы по региональной повестке.