Общество

Михаил Ведерников подвел итоги уходящего года

2024-й подходит к концу. Год был, как всегда, непростым, в то же время регион прожил его без глобальных катаклизмов. Как губернатор оценивает социально-экономическую ситуацию в Псковской области? Что он относит к числу главных достижений в работе за год, в каких направлениях удалось достичь прорыва? И что в планах на 2025 год? На эти и другие вопросы региональной повестки Михаил Ведерников ответил в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».

Экономическое развитие

На сегодняшней сессии областного Собрания депутатов будет принят главный финансовый документ - бюджет региона. Подробно о нем губернатор скажет в своем бюджетном послании, но о некоторых принципиальных показателях он заявил в интервью.

«Экономика у нас развивается и укрепляется. Это не может не радовать. На фоне снижения мер федеральной поддержки в Псковской области наблюдается рост собственной доходной базы», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, в целом экономические показатели становятся выше. «Мы рассчитываем в следующем году компенсировать снижение федеральных мер поддержки своей собственной доходной базой, которая, по нашим прогнозам, увеличится на 2,5 млрд рублей. И это не разовые вещи, это сумма, на которую регион может рассчитывать ежегодно», - сообщил глава области. Также он отметил, что, несмотря на то, что «бюджет следующего года будет сложным», все социальные, федеральные и региональные, обязательства в полной мере будут обеспечены.

Бюджет принимается с дефицитом в пределах 10%. Однако, как уточнил губернатор, регион всегда начинает с более скромных цифр, но в дальнейшем они увеличиваются. «В процессе работы с федеральными ведомствами, министерствами, благодаря системным решениям президента, адресным решениям в отношении региона - цифры, как правило, всегда идут вверх», - напомнил Михаил Ведерников.

Губернатор уточнил, что ранее инвестпакет региона составлял 30 млрд рулей, а 2024 год регион заканчивает с показателем в 35 млрд рублей. «В этом году у нас показатель работы с инвесторами такой же, как был за три года в предыдущем периоде», - отметил глава области.

Вызовы уходящего года

Особо губернатор остановился на вызовах, с которыми пришлось столкнуться Псковской области в 2024 году. Во-первых, необходимо было оказывать поддержку участникам СВО - региональные меры в виде единовременной выплаты составили порядка 450 млн рублей. «Для нас это был ощутимый финансовый вызов», - отметил он.

Другим вызовом 2024 года Михаил Ведерников назвал «мусорный коллапс». Проблему решили, выбрав нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - компанию «Экогрупп». На сегодняшний день полностью обеспечен парк мусоровозов, лизинг техники обошелся бюджету в 600 млн рублей.

«Надеюсь, таких вызовов (мусорного коллапса - ред.) больше не будет. Сделаем все, чтобы ни от кого не зависеть», - заверил глава региона.

Михаил Ведерников обозначил сроки сдачи экотехнопарка в Палкинском районе. По его словам, объект планируется сдать до конца первого квартала 2025 года. На сегодняшний день строительная готовность составляет 39%, готовность оборудования - 50%.

Команда профессиональная и ответственная

В 2024 году в правительстве области произошел ряд кадровых изменений. В частности, регион покинул вице-губернатор Александр Серавин, отвечавший за общественно-политический блок, расширился круг полномочий нового заместителя главы региона Ольги Тимофеевой, многие руководители профильных комитетов избавились от приставки и.о. Губернатор прокомментировал эти изменения.

«Александр Серавин нас не бросил. Он раз в две недели приезжает в качестве консультанта в регион», - рассказал глава области.

Что касается Ольги Тимофеевой - нового заместителя губернатора, курирующего сферы культуры, туризма, культурного наследия, спорта и молодёжной политики, то ее назначение -это оценка ее профессиональных качеств. «Ольга Александровна - достаточно эффективный, требовательный, иногда даже жесткий руководитель. Она может добиваться выполнения поставленных задач. Поэтому мы и коллег немножко разгрузили, с одной стороны, и с другой стороны, выделили это направление в отдельный фокус», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников пояснил, чем объясняется продолжительный срок работы ряда чиновников в должности исполняющих обязанности руководителей. «Не хочется делать поспешных кадровых решений, которые впоследствии придется менять или откатывать назад. К кому-то приглядывались, где-то требовались согласования с профильными министерствами», - прокомментировал он и отметил, что любая команда кем-то прирастает, а кто-то уходит.

«Но в целом команда сформирована, она профессиональная и ответственная. Мне приятно отметить, что по целому ряду направлений удается динамично развиваться. Многие вещи мы делаем первыми в стране, и на федеральном уровне это тоже видят», - подвел итог Михаил Ведерников.

Будем дружить регионами

Для Псковской области крайне важно продвижение ее интересов на федеральном уровне. В этом плане регион лишился двух федеральных «лоббистов», которые оказывали серьезную помощь региону. По словам Михаила Ведерникова, переезд Андрея Турчака и Владыки Тихона в другие регионы не повлиял на их отношение к Псковской области.

«С владыкой (патриархом Крымским и Симферопольским Тихоном, - ред.) мы продолжаем общаться, и по многим направлениям он остается добрым и серьезным другом для Псковской области. Она для него не чужая, она для него родная, поэтому регион он не бросает»,- отметил Михаил Ведерников.

«Андрею Анатольевичу я говорил: "О таком сенаторе, как ты, регион может только мечтать". Несмотря на новый статус, он очень внимательно и щепетильно относится ко всем обещаниям, которые давал. Мы на днях созванивались и вместе с Минфином разговаривали, и с Минтрансом разговаривали. Поэтому нормальные человеческие отношения никуда не уходят. Поэтому я думаю, что мы будем дружить и в том числе регионами», - сказал губернатор.

Перспективы «Моглино»

В этом году сменился руководитель в особой экономической зоне «Моглино». «Предыдущие два руководителя исполняли обязанности. Они не были назначены руководителями, - пояснил Михаил Ведерников. - И мы все это время старались подобрать кандидатуру, которая подойдет по целому ряду параметров, у кого есть опыт, кто понимает, что и как нужно делать».

Говоря о развитии ОЭЗ, губернатор заметил, что в рамках этого проекта регион достигает показателей, установленных министерством экономического развития для особых экономических зон. «Хотелось бы быстрее ее насытить инвесторами. Проблема в том, что, во-первых, в сегодняшних условиях промышленникам очень тяжело брать кредиты и строить. Многие хотели бы зайти прямо сейчас на арендные промышленные площади, начать работать и параллельно вести строительство, уже зарабатывая какие-то средства. Именно для этого в новой программе социально-экономического развития мы предусмотрели средства на строительство производственных площадей в Моглино», - сообщил губернатор.

Судьба «долгостроев»

В интервью «ПЛН FM» Михаил Ведерников ответил на вопросы о будущем ряда крупных незавершенных объектов: Северного обхода, второй очереди стадиона «Машиностроитель», здания на берегу Великой в центре Пскова.

По его словам, основные средства на завершение строительства главного дорожного объекта региона планируются в 2026-2027 гг. «Свободных денег на сегодняшний день в федеральном бюджете нет. Но сомнений в том, что объект будет завершен, тоже нет», - подчеркнул он.

Вторая очередь строительства стадиона «Машиностроитель» также пока откладывается. Зато есть инвесторы, которых интересует здание недостроенной гостиницы «Интурист», в котором ранее собирались открыть кампус Псковского государственного университета. «Его передали в федеральную собственность. Сейчас здание в оперативном управлении Всероссийского лагеря. Тоже нужны средства на его завершение. Есть интересующиеся инвесторы, которые хотели бы сделать там гостиницу», - пояснил глава региона.

Беспокоящие темы

«Темпы значительно увеличились», - такую характеристику глава региона дал работе по программе догазификации. Правда, отметил, что «жалоб тоже еще достаточно, и она (программа догазификации, - ред.) входит в пятерку самых беспокоящих людей тем».

«Хотя количество подрядчиков существенно увеличилось, и темпы увеличились, но, очевидно, что на сегодняшний день запрос людей все-таки больше. Мы со своей стороны делаем все, чтобы помочь. Буквально на прошлой неделе в Москве у меня была рабочая встреча с крупным федеральным подрядчиком. Очень рассчитываем, что со следующего года они значительную часть работы возьмут на себя», - сообщил губернатор.

Решается и проблема износа коммунальных сетей. Если в предыдущие годы порядка 700-800 млн рублей направлялось на поддержку муниципальных предприятий, то с 2018 года по настоящее время в эту сферу вложили 6 млрд рублей. «Это не затыкание дырок, это инфраструктурные решения, которые снижают процент износа коммунальной инфраструктуры. Но, чтобы объем бедствия был понятен, в целом нам нужно порядка 33 млрд. На сегодняшний день это нереально», - сказал Михаил Ведерников.

Однако, по его словам, есть министерские программы, национальные проекты, инфраструктурные бюджетные кредиты. «У нас действительно есть муниципалитеты, где 100% на износ. В среднем по региону - это 70%. Поэтому наша задача этот показатель максимально снижать», - отметил губернатор.

«Палкой и веревкой»

Что касается реализации национальных проектов, Псковская область активно участвует в этой работе и тем самым привлекает дополнительные средства в бюджет. «Мы справляемся. Есть ряд национальных проектов, где и касса, и «физика» выполнены на 100%. В этом году Псковская область покажет хорошие результаты по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" и по проектам, связанным со здравоохранением», - сообщил он.

Однако «очень сильно просядет образование». «Это связано со сложностями строительства школ, часть объектов придется перенести на следующий год. А также не всегда ответственно к работе подходят подрядчики», - обозначил проблемную зону губернатор.

Так, например, задержка строительства и капремонта объектов в Псковской области, в том числе срыв сроков сдачи школ №2 и №23 в городе Пскове после ремонта, происходят в большой степени из-за недобросовестности подрядчиков. По словам главы региона, эффективные методы борьбы с такими подрядчиками остаются прежними. «Палкой и веревкой. Пока больше ничего другое не работает», - пояснил Михаил Ведерников.

В планах на 2025 год - строительство большой флагманской школы. «Со строительством пока все. Нужно доделать качественный капремонт и достроить то, за что взялись в прошлом году», - сказал губернатор. И напомнил о целях, поставленных президентом России: «К 2030 году нужно сделать так, чтобы все школы прошли через капремонты, были современными: с современным оборудованием, современным пространством. Это задача, которую мы будем решать в приоритетном порядке».

Реформа здравоохранения - правильное решение

Пояснил глава региона и цели реформы в сфере здравоохранения, которая волнует жителей области. «Главная задача этой реформы - сделать так, чтобы первичное здравоохранение было доступно для людей и было качественным», - сказал Михаил Ведерников.

По его словам, факты, которые вскрылись в Великих Луках, однозначно указывают на то, что преобразования в системе здравоохранения нужны. «Реформа - правильное решение, с учетом количества долгов, которые были у городской больницы, областной больницы, областной поликлиники. Сейчас мы практически с этими накопленными долгами разобрались. Есть текущие рабочие долги, но это не критично, это обычная ситуация для любого предприятия. По великолукским медицинским учреждениям мы тоже видим, что главный врач областной больницы выполняет взятые на себя обязательства», - прокомментировал Михаил Ведерников.

По его словам, есть основания рассчитывать, что до конца 2026 года основная часть долгов будет погашена. «Это сотни миллионов. Бардак был и с безумным количеством бухгалтеров. Почти 300 миллионов долгов и 25 бухгалтеров. Куда это годится? Все-таки работа должна строиться таким образом, чтобы аппарат, который обеспечивает эффективную работу профессионалов, был меньше, чем количество этих профессионалов. Хочу обратить внимание на то, что это решение мы принимаем для лучшей управляемости. Никто количество медицинского оборудования уменьшать в муниципалитетах и увозить в областную поликлинику или больницу не будет», - уточнил губернатор.

В настоящий момент система здравоохранения Псковской области досрочно выходит на завершение подавляющего большинства объектов, поставки и пусконаладки оборудования.

Решается и кадровый вопрос: «304 врача дефицит по сравнению с 1200 в 2017 году. Мне очень приятно, что наши ребята, молодые специалисты остаются в регионе, и достаточно большое количество врачей приезжает из других регионов, просто потому, что им нравится Псковская область».

Нет личных интересов - нет напряжения

В планах на 2025 год - завершить муниципальную реформу и прийти к единой модели управления. «Муниципальная реформа показала свою эффективность», - отметил глава региона.

По его словам, пять муниципалитетов по целому ряду показателей до реформы были в аутсайдерах, а в этом году вошли в десятку лидеров. «Наверное, это не случайность»,- отметил Михаил Ведерников и пояснил, что «команды в большинстве своем остались в том же виде». В том случае, если глава поселения не хочет эффективно работать в интересах людей, у главы муниципального округа теперь есть возможность «убедительно предложить» ему другое место работы».

«Если люди придут к главе округа и скажут, что начальник территориального отдела их не устраивает, глава округа может принять управленческие решения», - пояснил губернатор.

«Там, где нет личных интересов и амбиций, реформа не вызывает никакого напряжения», - заметил Михаил Ведерников.

Партии едины в понимании перспектив

Определенные изменения произошли в 2024 году и во взаимодействии региональных властей с политическими партиями. Например, впервые за много лет представители псковской оппозиции сообщили, что не станут голосовать против принятия бюджета. «Уверен, что это - общефедеральный тренд. В Госдуме фактически все партии едины в понимании стратегических перспектив. Михаил Ведерников отметил, что на встрече с фракциями Псковского областного Собрания впервые за все время работы «у всех депутатов увидел настолько глубокое погружение в проблематику бюджета».

«С «Единой Россией» мы традиционно вместе работаем. Но в этот раз, когда мы встречались с другими фракциями, звучали очень четкие, не популистские вопросы и предложения. И мне приятно: если коммунисты высказали хорошую идею, достойную проработки, мы ее обязательно «докрутим» и возьмем в работу. Бюджет непростой, критиковать его можно было бы сильнее, чем в прошлые годы. Но у коллег-парламентариев есть сегодня четкое понимание ситуации, за что им отдельная благодарность», - сказал губернатор.

Навстречу 2025 году

В преддверии Нового года глава региона рассказал, как планирует провести рождественские праздники и пожелал псковичам встретить 2025 год в кругу семьи, среди близких и друзей.

«Планировать сложно в это непростое время. Бог даст, все будет хорошо, буду здесь, в Пскове, у себя на участке, с детьми. Возможно, друзья приедут. Чего и всем желаю, у кого есть такая возможность. Но знаю, что многие будут на посту. И наши спасатели, и сотрудники специальных служб, и полиция, и ребята, которые на передовой находятся, и пограничники. Поэтому всем, кто на посту, хочу пожелать терпения, поддержки близких, и чтобы они знали, что вся Псковская область с благодарностью относится к их службе и к их нелегкому труду. А жителям Псковской области хочу высказать искренние слова благодарности за поддержку, за такое единение, которое мы наблюдаем сейчас абсолютно по всем направлениям».

Напомним, интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вышло в эфир в рамках проекта «Обратный отсчет», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.

Фото: архив ПЛН, пресс-служб правительства Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, администрации города Пскова