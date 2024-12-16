Политика

Михаил Ведерников: Я уверен, что позиция оппозиции – это федеральный тренд

Тенденция, при которой представители региональных отделений оппозиционных партий высказываются в поддержку проекта бюджета, является следствием федерального тренда. Такое мнение в программе «Обратный отсчет» на радио ПЛН FM (102.6 FM) высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Я уверен, что позиция оппозиции – это федеральный тренд. Посмотрите, в Госдуме тоже сейчас все партии объединились», - сказал глава региона.

По его мнению, в нынешних условиях «вести себя как Лебедь, Рак и Щука, - не просто контрпродуктивно, это предательство».

«Когда я встречался с фракциями, впервые за все время работы здесь у всех депутатов увидел такое глубокое погружение в проблематику, проекты и задачи, с которыми приходится сталкиваться, которые приходится решать», – поделился впечатлениями от встреч с депутатами областного Собрания Михаил Ведерников.

Он отметил, что услышал не только от членов «Единой России», но и от представителей других партий непопулистские вопросы и достаточно интересные предложения.

«Если коммунисты высказали действительно хорошую идею, которая достойна проработки, то пусть это будет хорошая инициатива КПРФ, проработанная, продуманная, которую мы вместе с коллегами "докрутим" и обязательно учтем в своей работе. Бюджет в этом году непростой, и покритиковать его, конечно, можно было бы сильнее, чем в предыдущие годы, но у коллег есть четкое профессиональное понимание, за что им отдельное спасибо», – заключил губернатор.

Напомним, завтра, 19 декабря, состоится сессия областного Собрания, в ходе которой перед депутатами выступит с бюджетным посланием губернатор Михаил Ведерников. При рассмотрении бюджета региональным парламентариям предстоит вернуться к первому чтению основного финансового документа, чтобы утвердить уточнённые параметры – объёмы федеральных поступлений будут увеличены. Ранее члены фракций КПРФ и «Яблоко» в Псковском областном Собрании заявили, что могут проголосовать «за» проект бюджета Псковской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

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«Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.