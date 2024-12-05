Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Банкет в бане? Легко!
Образовательная среда
«Легкая кухня»
Господин Рейтингомер
Воспитатели будущего
Обследования без очередей и хамства
Что привезти из Пскова?
Защитить от хулиганов
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
От стекляшки до «чебурашки»
«Истфакт» Ленин в Пскове
Платное лечение
Третий этап Муниципальная реформа
 
 
 
ещё Экономика 05.12.2024 16:110 Обзор крипторынка: биткоин по 100 000, выступление Путина и новый глава SEC 19.12.2024 10:290 Проекты на 37 млрд рублей взял в работу Фонд инвестразвития Псковской области в 2024 году 19.12.2024 10:280 Число выпускающих продукцию резидентов «Моглино» может вырасти до девяти 19.12.2024 10:260 Госдолг Псковской области сократился до 55,8% 19.12.2024 10:250 Крупный стратегический инвестор планирует вложить до 200 млрд рублей в «Моглино» 19.12.2024 10:230 Региональный бюджет получит дополнительные доходы от маркировки импортной алкопродукции
 
 
 
Самое популярное 12.12.2024 14:220 Незаконно построенный псковичом дом подлежит сносу 16.12.2024 18:045 Рейтингомер: новые рулевые, 10 лет для Гавунаса и госмедиахолдинг подставляет власти 13.12.2024 12:490 Псков простился с Валерием Павловым 18.12.2024 08:040 Две машины столкнулись на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО 18.12.2024 20:010 О диверсии с поджогом автомобиля рассказал Михаил Ведерников
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Михаил Ведерников: Снижение субсидий мы «отыграем» ростом собственных возможностей

19.12.2024 10:19|ПсковКомментариев: 0

Снижение федеральных субсидий в бюджет Псковской области на 2,5 миллиарда рублей ожидается в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«В прошлом году на аналогичную дату мы закладывали доходы областного бюджета на уровне 57,3 миллиардов рублей. Теперь эта сумма составляет почти 55 миллиардов. Конечно, в течение года она скорректируется. Но всё равно прогнозируется снижение», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что безвозмездные поступления в 25-м составят 20,9 миллиардов рублей, тогда как в 2024 году они составляли 27,8 миллиардов. При этом проектом бюджета предусмотрено выполнение всех социальных обязательств.

«Как и говорил на встрече с фракциями, некоторую часть снижения федеральных субсидий мы "отыграем" ростом собственных возможностей. В частности, на аналогичную дату прошлого года мы закладывали уровень налоговых и неналоговых доходов почти на 2,5 миллиардов рублей меньше», - отметил Михаил Ведерников.

Увеличению доходов будут способствовать рост индекса промышленности (109,1%), индекса сельского хозяйства (индекс – 130,2%, один из самых высоких в стране), объёма инвестиций (индекс – 124%), добавил он.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вернуть в школы оценку за поведение?
В опросе приняло участие 168 человек
Сюжет: Бюджетное послание губернатора Псковской области - 2024 Олег Брячак: Ничего иного, кроме поддержки работы губернатора и бюджета, я для себя не вижу На станции сотовой связи Псковской области могут выделить 640 млн рублей В 2025 году в Псковской области благоустроят свыше 30 общественных территорий Более миллиарда рублей выделят на строительство Северного обхода Пскова На строительство водопровода в псковском микрорайоне Борисовичи выделят 1 млрд рублей Более 30 объектов культурного наследия будут реставрировать в 2025 году в Псковской области 28 работников культуры при устройстве в селах Псковской области получат по миллиону рублей Свыше 800 мероприятий планируют провести в Псковской области к 80-летию Великой Победы Новый проект «Рождество начинается здесь» станет зимним брендом Псковской области В 2025 году выделят 1,6 млрд рублей на льготные лекарства в Псковской области Новые пункты скорой помощи появятся в Красногородске, Пушкинских Горах, Острове и Пустошке Женские консультации создадут в Опочке, Порхове, Невеле, Дедовичах и Острове Свыше 400 млн рублей выделят на реконструкцию медучреждений в Псковской области 173 млн рублей направят из федерального бюджета на программу повышения рождаемости в Псковской области Госдолг Псковской области сократился до 55,8% Крупный стратегический инвестор планирует вложить до 200 млрд рублей в «Моглино» Региональный бюджет получит дополнительные доходы от маркировки импортной алкопродукции Проекты на 37 млрд рублей взял в работу Фонд инвестразвития Псковской области в 2024 году Флагманскую школу для одаренных детей в Пскове планируют достроить к 2027 году Утверждена индивидуальная программа развития Псковской области Число выпускающих продукцию резидентов «Моглино» может вырасти до девяти Михаил Ведерников: Общими усилиями заданную высокую планку мы удержали Михаил Ведерников: Снижение субсидий мы «отыграем» ростом собственных возможностей Мастер-планы Пскова и Великих Лук разработают за счёт федеральных средств
19.12.2024, 11:200 Свыше 12,7 млрд рублей составит в 2025 году бюджет ФОМС Псковской области 19.12.2024, 11:180 КПРФ воздержалась от голосования за бюджет Псковской области 19.12.2024, 11:160 Александр Котов: Мы очень сильно отшлифовали бюджетный процесс 19.12.2024, 11:120 Бюджет Псковской области на 2025 год приняли в трёх чтениях
19.12.2024, 11:110 Последние корректировки внесли в бюджет Псковской области 2024 года 19.12.2024, 11:021 Олег Брячак: Ничего иного, кроме поддержки работы губернатора и бюджета, я для себя не вижу 19.12.2024, 10:571 На станции сотовой связи Псковской области могут выделить 640 млн рублей 19.12.2024, 10:540 Более миллиарда рублей направят на строительство Северного обхода Пскова
19.12.2024, 10:530 На строительство водопровода в псковском микрорайоне Борисовичи выделят 1 млрд рублей 19.12.2024, 10:520 В 2025 году в Псковской области благоустроят свыше 30 общественных территорий 19.12.2024, 10:470 28 работников культуры при устройстве в селах Псковской области получат по миллиону рублей 19.12.2024, 10:430 Свыше 800 мероприятий планируют провести в Псковской области к 80-летию Великой Победы
19.12.2024, 10:420 Более 30 объектов культурного наследия будут реставрировать в 2025 году в Псковской области 19.12.2024, 10:410 Новые пункты скорой помощи появятся в Красногородске, Пушкинских Горах, Острове и Пустошке 19.12.2024, 10:400 Свыше 400 млн рублей выделят на реконструкцию медучреждений в Псковской области 19.12.2024, 10:370 173 млн рублей направят из федерального бюджета на программу повышения рождаемости в Псковской области
19.12.2024, 10:350 В 2025 году выделят 1,6 млрд рублей на льготные лекарства в Псковской области 19.12.2024, 10:350 Новый проект «Рождество начинается здесь» станет зимним брендом Псковской области 19.12.2024, 10:330 Женские консультации создадут в Опочке, Порхове, Невеле, Дедовичах и Острове 19.12.2024, 10:310 Флагманскую школу для одаренных детей в Пскове планируют достроить к 2027 году
19.12.2024, 10:290 Проекты на 37 млрд рублей взял в работу Фонд инвестразвития Псковской области в 2024 году 19.12.2024, 10:280 Число выпускающих продукцию резидентов «Моглино» может вырасти до девяти 19.12.2024, 10:260 Госдолг Псковской области сократился до 55,8% 19.12.2024, 10:250 Крупный стратегический инвестор планирует вложить до 200 млрд рублей в «Моглино»
19.12.2024, 10:230 Региональный бюджет получит дополнительные доходы от маркировки импортной алкопродукции 19.12.2024, 10:200 Мастер-планы Пскова и Великих Лук разработают за счёт федеральных средств 19.12.2024, 10:190 Михаил Ведерников: Снижение субсидий мы «отыграем» ростом собственных возможностей 19.12.2024, 10:190 Утверждена индивидуальная программа развития Псковской области
19.12.2024, 10:180 Михаил Ведерников: Общими усилиями заданную высокую планку мы удержали 19.12.2024, 10:170 Александру Котову вручили благодарность председателя Государственной Думы 19.12.2024, 10:130 Православная церковь отмечает праздник Николая Чудотворца 19.12.2024, 10:060 «Обратный отсчет»: Игорь Максимов об итогах работы «Псковских тепловых сетей» в 2024 году
19.12.2024, 10:050 Путин подведет итоги года в ходе большой пресс-конференции в полдень 19.12.2024, 10:000 Стартовала заключительная сессия 2024 года Псковского областного Собрания 19.12.2024, 09:590 Губернатор и депутаты Собрания сняли шары с «Ёлки желаний» в областном правительстве 19.12.2024, 09:500 В госпрограмме поддержки объектов культурного наследия будет участвовать ВТБ
19.12.2024, 09:440 Самокритика для чего? 19.12.2024, 09:360 Заглохшая машина стала причиной затора на улице Инженерной в Пскове 19.12.2024, 09:200 Мужчину в черном плаще разыскивают в Псковском районе 19.12.2024, 09:000 Михаил Ведерников подвел итоги уходящего года
19.12.2024, 09:000 Завершена реставрация церкви Николы Вратаря и Никольской башни в Псково-Печерском монастыре 19.12.2024, 08:400 Вернуть туристический кешбэк для семей предложили в России 19.12.2024, 08:200 Мошенники начали использовать фишинговые сайты с «разблокировкой Viber» 19.12.2024, 08:000 Полная стоимость кредитов в среднем превысила 34%
19.12.2024, 07:300 Международный день помощи бедным отмечают 19 декабря 19.12.2024, 07:000 День военной контрразведки в России празднуют 19 декабря 18.12.2024, 22:000 Почему люди дарят друг другу подарки, ответила психолог 18.12.2024, 21:400 Лекция о ПДД для сотрудников уголовно-исполнительной системы прошла в Пскове
18.12.2024, 21:200 Федеральная налоговая служба РФ расширила электронный документооборот 18.12.2024, 21:000 К принудительным работам осуждена псковичка за неуплату алиментов 18.12.2024, 20:400 Каждый четвертый пскович хочет сертификат в качестве подарка на Новый год — опрос 18.12.2024, 20:200 15 квадратных метров огня охватили Троице-Сергиевскую Лавру в Московской области. ВИДЕО
18.12.2024, 20:200 Интеллектуальная игра «Кремлёвский квиз» пройдет в Пскове 7 января 18.12.2024, 20:010 О диверсии с поджогом автомобиля рассказал Михаил Ведерников 18.12.2024, 20:000 Два года тюрьмы грозит псковскому пенсионеру за повторное пьяное вождение 18.12.2024, 19:580 56-летняя жительница Порхова осуждена на два с половиной года тюрьмы за хищение 667 000 рублей у пенсионеров
18.12.2024, 19:410 Житель Пыталовского района может лишиться свободы на три года за пьяную езду на мотоблоке 18.12.2024, 19:401 В Псковской области отмечены лучшие работники органов ЗАГС 18.12.2024, 19:200 Воспользовавшийся найденной банковской картой порхович может сесть в тюрьму на 6 лет 18.12.2024, 19:130 Распоряжение о мерах противопожарной безопасности в новогодние праздники подписал губернатор региона
18.12.2024, 19:020 Итоги проекта «Музейные маршруты глазами детей» подвели в Пскове 18.12.2024, 19:000 Органный концерт «Слушаем кино» состоится 21 декабря в Пскове 18.12.2024, 18:590 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 декабря 18.12.2024, 18:531 Михаил Ведерников подвел итоги 2024 года в эфире «ПЛН FM». ВИДЕО
18.12.2024, 18:500 Более двух тысяч псковичей получили пособие по уходу за ребенком в 2024 году 18.12.2024, 18:470 «Гайд-парк»: Бюджет-2025 - что досталось социальной сфере? ВИДЕО 18.12.2024, 18:450 Псковичка ударила зятя сковородкой по голове и предстанет перед судом 18.12.2024, 18:430 Концерт «Чудесный вечер» пройдет в Псковской областной филармонии
18.12.2024, 18:390 Ранее несудимую 56-летнюю женщину в Порхове наказали за обман пенсионеров 18.12.2024, 18:370 Рост тарифа за вывоз ТКО в 2025 году не может превысить 12% – Михаил Ведерников 18.12.2024, 18:310 Подарки для юных пациентов передали единороссы в медучреждения Великих Лук 18.12.2024, 18:250 Новогоднюю ель установили в Опочке. ФОТО
18.12.2024, 18:230 Бельгийская овчарка из Северной столицы не попала за границу в Псковской области 18.12.2024, 18:210 Шесть новых тепловозов поступили в Великие Луки с начала года 18.12.2024, 18:190 Осужденный из ИК-6 занял первое место в Дельфийском чемпионате 18.12.2024, 18:061 Михаил Ведерников: Я уверен, что позиция оппозиции – это федеральный тренд
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru