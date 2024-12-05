Экономика

Михаил Ведерников: Снижение субсидий мы «отыграем» ростом собственных возможностей

Снижение федеральных субсидий в бюджет Псковской области на 2,5 миллиарда рублей ожидается в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В прошлом году на аналогичную дату мы закладывали доходы областного бюджета на уровне 57,3 миллиардов рублей. Теперь эта сумма составляет почти 55 миллиардов. Конечно, в течение года она скорректируется. Но всё равно прогнозируется снижение», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что безвозмездные поступления в 25-м составят 20,9 миллиардов рублей, тогда как в 2024 году они составляли 27,8 миллиардов. При этом проектом бюджета предусмотрено выполнение всех социальных обязательств.

«Как и говорил на встрече с фракциями, некоторую часть снижения федеральных субсидий мы "отыграем" ростом собственных возможностей. В частности, на аналогичную дату прошлого года мы закладывали уровень налоговых и неналоговых доходов почти на 2,5 миллиардов рублей меньше», - отметил Михаил Ведерников.

Увеличению доходов будут способствовать рост индекса промышленности (109,1%), индекса сельского хозяйства (индекс – 130,2%, один из самых высоких в стране), объёма инвестиций (индекс – 124%), добавил он.