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Общество

Иван Белугин: Важно, что про поддержку образования и молодежной политики не забывают

19.12.2024 16:55|ПсковКомментариев: 0

Бюджет Псковской области на 2025 год и плановый период учитывает нужды образования, молодежной политики и муниципалитетов. Такое мнение глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

«Выступление нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова могу оценить только положительно. Несмотря на то, что бюджет сложный, все инструменты для привлечения средств в муниципальные образования региона сохраняются. Если у муниципалитетов будет желание, во всех программах можно и нужно участвовать для того, чтобы приносить пользу жителям», - сказал Иван Белугин. 

Видно, что акценты сделаны и на образование, и на молодежную политику, продолжил он. «Например, в Локнянском муниципальном округе есть подтверждение, что в 2026 году будет отремонтирована средняя школа. Сумма ремонта около 120 млн рублей. На 2017 год предусмотрены средства на ремонт Башовской средней школы. Жители этого долго ждали. Очень важно, что про поддержку образования и молодежной политики не забывают, ведь образование — это база и фундамент человека на всю дальнейшую жизнь. Самое важное, что все социальные обязательства сохраняются даже в условиях военного конфликта, в котором мы находимся», – отметил Иван Белугин.

Он уточнил, что в текущих внешнеполитических условиях тяжело говорить о каких-то масштабных проектах, но бюджет ставит в приоритет социальную сферу и безопасность страны.

«Я уверен, что несмотря на все вызовы мы справимся с теми задачами, которые стоят перед органами местного самоуправления и перед региональной властью», – добавил Иван Белугин.

Теги: #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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