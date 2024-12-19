Общество

Бюджетное послание-2024: как жить будем?

С бюджетным посланием обратился губернатор Михаил Ведерников к депутатскому корпусу регионального парламента перед окончательным рассмотрением в Собрании проекта областного бюджета на 2025 год и плановый период.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

По традиции глава региона начал выступление с результатов уходящего года. Михаил Ведерников отметил, что итоговые цифры бюджета станут известны только в январе, тем не менее, уже сейчас можно говорить о доходах консолидированного бюджета в 2024 году на уровне порядка 69,5 млрд. «Год назад на аналогичную дату мы прогнозировали 67,5 млрд рублей. Таким образом, несмотря на все сложности, общими усилиями заданную высокую планку мы удержали», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников выразил благодарность всем, кто внёс вклад в общую работу. Это главы и депутаты органов местного самоуправления, руководители территориальных органов исполнительной власти, действующие сенаторы и депутаты Федерального Собрания, экс-сенатор от региона Андрей Турчак, команда представительства области, депутаты Псковского областного Собрания. «Мы снова доказали: вместе можем добиваться значительных результатов. Яркий пример этого года – наша общая работа в рамках Дней региона в Совете Федерации. Мы предметно и по всем направлениям защитили свои позиции перед сенаторами. В итоге получили поддержку по целому пакету мер на общую сумму свыше 20 млрд рублей», - напомнил Михаил Ведерников.

Говоря о следующем годе, губернатор признал, что с точки зрения финансов он будет крайне сложным – безвозмездные поступления из федерального бюджета сократятся, но, как заверил губернатор, все социальные обязательства регион выполнит в полном объёме.

«Как и говорил на встрече с фракциями, некоторую часть снижения федеральных субсидий мы "отыграем" ростом собственных возможностей. В частности, на аналогичную дату прошлого года мы закладывали уровень налоговых и неналоговых доходов почти на 2,5 миллиардов рублей меньше», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подробно рассказал о реализации проектов следующего года, которые станут точками роста для региона. Минздрав подтвердил выделение федерального финансирования на детско-взрослую поликлинику с женской консультацией в Борисовичах в 2026-2027 годах. За счёт федеральных средств будут разработаны мастер-планы Пскова и Великих Лук. Ведётся работа по привлечению средств на реконструкцию котельной № 9 в Пскове – на эти цели уже в текущем году предварительно планируется выделение 200 млн рублей. Псковская область наряду с 10 субъектами включена в эксперимент по маркировке федеральными специальными марками ввозимой алкогольной продукции. Для Псковской области это означает появление новых рабочих мест и увеличение объёма налоговых отчислений. Похожий проект, как рассказал губернатор, обсуждается в части создания цветочной биржи. Также Михаил Ведерников анонсировал большие планы по привлечению крупного стратегического инвестора к новой площадке «Моглино». «Без углубления в детали могу сказать, что мы получили поддержку Президента. Потенциально это может принести до 200 млрд рублей инвестиций», - отметил губернатор.

В ходе бюджетного послания глава региона озвучил многочисленные проекты, которые будут реализовываться в области 2025 году. Так, начнётся капитальный ремонт и реконструкция сетей водоотведения в Пскове, водоснабжения в Великих Луках, строительство объектов водоотведения в Пушкинских Горах. В Опочке, Порхове, Невеле, Дедовичах и Острове появятся женские консультации. Свыше 400 млн рублей выделят на реконструкции больниц, ФАПов и амбулаторий. Будут благоустроено 30 общественных территорий. Ожидается отдельное решение правительства о выделении ещё 640 миллионов рублей на закупку и установку 64 базовых станций сотовой связи.

«Я сказал уже, год предстоит непростой, но мы вместе сделали все необходимое, чтобы даже в таких сложных условиях обеспечить уверенное развитие Псковской области. Рассчитываю на вашу поддержку при голосовании за бюджет», - обратился к депутатам Михаил Ведерников, поблагодарив за конструктивные, продуманные и действительно востребованные жителями региона предложения.

«При такой консолидации уверен, что общими усилиями справимся со всеми вызовами, со всеми поставленными задачами, даже самыми амбициозными», - подытожил губернатор.

Вице-спикер Александр Братчиков доложил о работе согласительной комиссии по проекту бюджета, отметив, что значительная часть обращений прошлых лет была снята с контроля как исполненная. Говоря об участии политических партий Александр Братчиков, поблагодарил за эффективный системный подход депутатов от ЛДПР и «Новые люди», отметив при этом, что представитель «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» проигнорировал заседание согласительной комиссии, а ни одна из многочисленных поправок «Яблока» не носила системный характер.

Вице-спикер озвучил общую цифру подготовленных поправок – ко второму чтению доходы увеличились на 6,1 млрд рублей. В завершение Александр Братчиков поблагодарил коллег, правительство, прокуратуру и Счётную палату за работу в согласительной комиссии.

О безоговорочной поддержке бюджета высказался представитель партии «Справедливая Россия – За Правду» Олег Брячак, аргументировав свою позицию результатами работы губернатора по сокращению государственного долга региона и минимизацией коммерческих кредитов. «Проценты по государственному долгу, который существовал ранее, составляли до одного миллиарда рублей в год. Миллиард, который мы дарили банкам – это две школы, это десять садиков. Поэтому ничего иного, как поддержать работу губернатора и поддержать бюджет, я для себя не вижу», - констатировал Олег Брячак.

Руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян озвучил консолидированную позицию единороссов о поддержке бюджета: «По всем отраслям есть движение – строим, развиваем. Это самое главное, несмотря на сложную ситуацию. Успехов вам, так держать, мы всегда с вами».

Лидер фракции ЛДПР Антон Минаков также заявил о готовности поддержать бюджет, поблагодарив губернатора за проделанную работу. «Хочу отметить один момент – после доклада губернатора вопросов от депутатов не было, потому что вы обеспечили нам возможность решить все вопросы в процессе предварительной работы. Мы подошли ко второму чтению со всеми расставленными точками над i», - обратился к главе региона Антон Минаков.

Представитель КПРФ Пётр Алексеенко, выступая на сессии, сказал, что коммунисты впервые за долгое время не будет голосовать против областного бюджета – решение фракции – воздержаться. «Мы понимаем сложность момента, в котором находится наше государство, и в этих условиях видим, что проведена работа, чтобы параметры бюджета были сбалансированы и закрыты основные проблемные вопросы», - дал оценку деятельности региональной власти Пётр Алексеенко.

Депутат от партии «Новые люди» Андрей Маковский поддержал бюджет и выразил команде губернатора и лично главе региона благодарность за эффективную работу. «Особенно за то, что в этом года преодолели мусорный коллапс. Это было очень тяжело, важно, мы получали много обращений от граждан – вы и ваша команда справились. Кроме того, сделано много для районов – деревни, где мусор вообще никогда не вывозился системно, сейчас включены в логистику и везде вопросы решены», - высказался депутат.

Итог парламентского обсуждения бюджета подвёл председатель Собрания Александр Котов. «С большим удовлетворением могу сказать, что мы очень старательно шлифовали бюджетный процесс – фракция «Единая Россия» всегда стремится обращать внимание на системные проблемы региона, и другие фракции в этом году тоже пошли по этому пути за редким исключением. На самом деле, это очень серьёзно влияет на работу законодательного органа, губернатора и правительства», - поблагодарил коллег за системный подход спикер.

Александр Котов также отметил положительный эффект, который дают регулярные рабочие встречи депутатов с губернатором и совместная согласованная работа с исполнительными органами.

Спикер подчеркнул, что предстоящий год будет непростым, и, чтобы выйти даже на уровень текущих объёмов финансирования, предстоит большая работа по привлечению дополнительных федеральных средств, увеличению собственных доходов и привлечению в регион инвесторов.

«В части вложения инвестиций в наш регион мы в Собрании должны совершенствовать нормы регионального законодательства, чтобы создавать более благоприятные условия для новых инвесторов и поддерживать тех, кто уже активно реализует проекты в нашей области», - определил задачу Александр Котов, отметив, что экономика региона постепенно развивается, о чём свидетельствует рост собственных доходов.

Председатель Собрания поблагодарил всех коллег за эффективное взаимодействие, подчеркнул, что впереди ждёт большая серьёзная работа, и выразил надежду, что благодаря общим усилиям бюджетные параметры в течение года поменяются в большую сторону.

По материалам пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов