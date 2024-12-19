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Общество

Бюджетное послание-2024: как жить будем?

19.12.2024 17:05|ПсковКомментариев: 0

С бюджетным посланием обратился губернатор Михаил Ведерников к депутатскому корпусу регионального парламента перед окончательным рассмотрением в Собрании проекта областного бюджета на 2025 год и плановый период.

 

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

По традиции глава региона начал выступление с результатов уходящего года. Михаил Ведерников отметил, что итоговые цифры бюджета станут известны только в январе, тем не менее, уже сейчас можно говорить о доходах консолидированного бюджета в 2024 году на уровне порядка 69,5 млрд. «Год назад на аналогичную дату мы прогнозировали 67,5 млрд рублей. Таким образом, несмотря на все сложности, общими усилиями заданную высокую планку мы удержали», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников выразил благодарность всем, кто внёс вклад в общую работу. Это главы и депутаты органов местного самоуправления, руководители территориальных органов исполнительной власти, действующие сенаторы и депутаты Федерального Собрания, экс-сенатор от региона Андрей Турчак, команда представительства области, депутаты Псковского областного Собрания. «Мы снова доказали: вместе можем добиваться значительных результатов. Яркий пример этого года – наша общая работа в рамках Дней региона в Совете Федерации. Мы предметно и по всем направлениям защитили свои позиции перед сенаторами. В итоге получили поддержку по целому пакету мер на общую сумму свыше 20 млрд рублей», - напомнил Михаил Ведерников.

Говоря о следующем годе, губернатор признал, что с точки зрения финансов он будет крайне сложным – безвозмездные поступления из федерального бюджета сократятся, но, как заверил губернатор, все социальные обязательства регион выполнит в полном объёме.

«Как и говорил на встрече с фракциями, некоторую часть снижения федеральных субсидий мы "отыграем" ростом собственных возможностей. В частности, на аналогичную дату прошлого года мы закладывали уровень налоговых и неналоговых доходов почти на 2,5 миллиардов рублей меньше», - отметил Михаил Ведерников.
 

Губернатор подробно рассказал о реализации проектов следующего года, которые станут точками роста для региона. Минздрав подтвердил выделение федерального финансирования на детско-взрослую поликлинику с женской консультацией в Борисовичах в 2026-2027 годах. За счёт федеральных средств будут разработаны мастер-планы Пскова и Великих Лук. Ведётся работа по привлечению средств на реконструкцию котельной № 9 в Пскове – на эти цели уже в текущем году предварительно планируется выделение 200 млн рублей. Псковская область наряду с 10 субъектами включена в эксперимент по маркировке федеральными специальными марками ввозимой алкогольной продукции. Для Псковской области это означает появление новых рабочих мест и увеличение объёма налоговых отчислений. Похожий проект, как рассказал губернатор, обсуждается в части создания цветочной биржи.  Также Михаил Ведерников анонсировал большие планы по привлечению крупного стратегического инвестора к новой площадке «Моглино». «Без углубления в детали могу сказать, что мы получили поддержку Президента. Потенциально это может принести до 200 млрд рублей инвестиций», - отметил губернатор.

В ходе бюджетного послания глава региона озвучил многочисленные проекты, которые будут реализовываться в области 2025 году. Так, начнётся капитальный ремонт и реконструкция сетей водоотведения в Пскове, водоснабжения в Великих Луках, строительство объектов водоотведения в Пушкинских Горах. В Опочке, Порхове, Невеле, Дедовичах и Острове появятся женские консультации. Свыше 400 млн рублей выделят на реконструкции больниц, ФАПов и амбулаторий. Будут благоустроено 30 общественных территорий. Ожидается отдельное решение правительства о выделении ещё 640 миллионов рублей на закупку и установку 64 базовых станций сотовой связи.

«Я сказал уже, год предстоит непростой, но мы вместе сделали все необходимое, чтобы даже в таких сложных условиях обеспечить уверенное развитие Псковской области. Рассчитываю на вашу поддержку при голосовании за бюджет», - обратился к депутатам Михаил Ведерников, поблагодарив за конструктивные, продуманные и действительно востребованные жителями региона предложения.

«При такой консолидации уверен, что общими усилиями справимся со всеми вызовами, со всеми поставленными задачами, даже самыми амбициозными», - подытожил губернатор.

Вице-спикер Александр Братчиков доложил о работе согласительной комиссии по проекту бюджета, отметив, что значительная часть обращений прошлых лет была снята с контроля как исполненная. Говоря об участии политических партий Александр Братчиков, поблагодарил за эффективный системный подход депутатов от ЛДПР и «Новые люди», отметив при этом, что представитель «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» проигнорировал заседание согласительной комиссии, а ни одна из многочисленных поправок «Яблока» не носила системный характер.

Вице-спикер озвучил общую цифру подготовленных поправок – ко второму чтению доходы увеличились на 6,1 млрд рублей. В завершение Александр Братчиков поблагодарил коллег, правительство, прокуратуру и Счётную палату за работу в согласительной комиссии.

О безоговорочной поддержке бюджета высказался представитель партии «Справедливая Россия – За Правду» Олег Брячак, аргументировав свою позицию результатами работы губернатора по сокращению государственного долга региона и минимизацией коммерческих кредитов. «Проценты по государственному долгу, который существовал ранее, составляли до одного миллиарда рублей в год. Миллиард, который мы дарили банкам – это две школы, это десять садиков. Поэтому ничего иного, как поддержать работу губернатора и поддержать бюджет, я для себя не вижу», - констатировал Олег Брячак.

Руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян озвучил консолидированную позицию единороссов о поддержке бюджета: «По всем отраслям есть движение – строим, развиваем. Это самое главное, несмотря на сложную ситуацию. Успехов вам, так держать, мы всегда с вами».

Лидер фракции ЛДПР Антон Минаков также заявил о готовности поддержать бюджет, поблагодарив губернатора за проделанную работу. «Хочу отметить один момент – после доклада губернатора вопросов от депутатов не было, потому что вы обеспечили нам возможность решить все вопросы в процессе предварительной работы. Мы подошли ко второму чтению со всеми расставленными точками над i», - обратился к главе региона Антон Минаков.

Представитель КПРФ Пётр Алексеенко, выступая на сессии, сказал, что коммунисты впервые за долгое время не будет голосовать против областного бюджета – решение фракции – воздержаться. «Мы понимаем сложность момента, в котором находится наше государство, и в этих условиях видим, что проведена работа, чтобы параметры бюджета были сбалансированы и закрыты основные проблемные вопросы», - дал оценку деятельности региональной власти Пётр Алексеенко.

Депутат от партии «Новые люди» Андрей Маковский поддержал бюджет и выразил команде губернатора и лично главе региона благодарность за эффективную работу. «Особенно за то, что в этом года преодолели мусорный коллапс. Это было очень тяжело, важно, мы получали много обращений от граждан – вы и ваша команда справились.  Кроме того, сделано много для районов – деревни, где мусор вообще никогда не вывозился системно, сейчас включены в логистику и везде вопросы решены», - высказался  депутат.

Итог парламентского обсуждения бюджета подвёл председатель Собрания Александр Котов. «С большим удовлетворением могу сказать, что мы очень старательно шлифовали бюджетный процесс – фракция «Единая Россия» всегда стремится обращать внимание на системные проблемы региона, и другие фракции в этом году тоже пошли по этому пути за редким исключением. На самом деле, это очень серьёзно влияет на работу законодательного органа, губернатора и правительства», - поблагодарил коллег за системный подход спикер.

Александр Котов также отметил положительный эффект, который дают регулярные рабочие встречи депутатов с губернатором и совместная согласованная работа с исполнительными органами.

Спикер подчеркнул, что предстоящий год будет непростым, и, чтобы выйти даже на уровень текущих объёмов финансирования, предстоит большая работа по привлечению дополнительных федеральных средств, увеличению собственных доходов и привлечению в регион инвесторов.

«В части вложения инвестиций в наш регион мы в Собрании должны совершенствовать нормы регионального законодательства, чтобы создавать более благоприятные условия для новых инвесторов и поддерживать тех, кто уже активно реализует проекты в нашей области», - определил задачу Александр Котов, отметив, что экономика региона постепенно развивается, о чём свидетельствует рост собственных доходов.

Председатель Собрания поблагодарил всех коллег за эффективное взаимодействие, подчеркнул, что впереди ждёт большая серьёзная работа, и выразил надежду, что благодаря общим усилиям бюджетные параметры в течение года поменяются в большую сторону.

По материалам пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов 

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Турчак Андрей Анатольевич Врио главы Республики Алтай Борисов Александр Александрович Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Маковский Андрей Андреевич депутат Псковского областного Собрания Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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