Общество

Все озвученные губернатором цели и задачи реалистичны и достижимы – Александр Борисов

Все цели и задачи, озвученные губернатором в ходе бюджетного послания, реалистичны и достижимы. Такое мнение председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«В своем бюджетном послании перед депутатами областного Собрания губернатор Михаил Ведерников подвел итоги работы региональной управленческой команды за уходящий 2024 год. Он перечислил целый ряд вполне конкретных и осязаемых достижений - от роста собственной доходной базы регионального бюджета до решения кадровой проблемы в системе здравоохранения. Губернатор Михаил Ведерников не скрывал, что следующий год для Псковской области будет непростым в финансовом плане. В то же время он отметил, что снижение уровня федеральной поддержки Псковская область сможет заместить за счёт увеличения собственных доходов. А значит, бюджет сохранит социальную направленность и все обязательства региона по поддержке граждан будут исполнены в полном объеме не смотря на все сложности, которые переживают сегодня страна и регион», – сказал Александр Борисов.

В то же время региональный бюджет 2025 года можно назвать не только социально ориентированным, он остается и бюджетом развития, уточнил Александр Борисов.

«В своем выступлении Михаил Юрьевич представил ключевые направления развития области, на которые будет направлено основное внимание руководства региона в наступающем году. Всем уровням власти Псковской области предстоит консолидировать усилия для того, чтобы успешно реализовать целый ряд амбициозных проектов, которые, в конечном итоге, будут влиять на качество жизни наших граждан», – добавил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе.

Все цели и задачи, озвученные губернатором в ходе бюджетного послания, реалистичны и достижимы, в том числе, за счет поддержки на всех уровнях, продолжил он.

«А то, что такая поддержка есть, подтверждает, в том числе, и консолидация практически всех депутатов областного Собрания в момент голосования за региональный бюджет. Со своей стороны мы, представители Псковской области в нижней и в верхней палатах федерального парламента, готовы оказать любую поддержку Михаилу Юрьевичу, региональной управленческой команде, которую он возглавляет, в решении актуальных задач, которые стоят перед руководством исполнительной власти региона», - заключил Александр Борисов.