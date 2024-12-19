Все озвученные губернатором цели и задачи реалистичны и достижимы – Александр Борисов

Все цели и задачи, озвученные губернатором в ходе бюджетного послания, реалистичны и достижимы. Такое мнение председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
В то же время региональный бюджет 2025 года можно назвать не только социально ориентированным, он остается и бюджетом развития, уточнил Александр Борисов.
«В своем выступлении Михаил Юрьевич представил ключевые направления развития области, на которые будет направлено основное внимание руководства региона в наступающем году. Всем уровням власти Псковской области предстоит консолидировать усилия для того, чтобы успешно реализовать целый ряд амбициозных проектов, которые, в конечном итоге, будут влиять на качество жизни наших граждан», – добавил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе.
Все цели и задачи, озвученные губернатором в ходе бюджетного послания, реалистичны и достижимы, в том числе, за счет поддержки на всех уровнях, продолжил он.
«А то, что такая поддержка есть, подтверждает, в том числе, и консолидация практически всех депутатов областного Собрания в момент голосования за региональный бюджет. Со своей стороны мы, представители Псковской области в нижней и в верхней палатах федерального парламента, готовы оказать любую поддержку Михаилу Юрьевичу, региональной управленческой команде, которую он возглавляет, в решении актуальных задач, которые стоят перед руководством исполнительной власти региона», - заключил Александр Борисов.