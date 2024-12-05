Экономика

Россия сохраняет позиции в мировой экономике — президент

Россия продолжает укреплять свои экономические позиции на мировой арене, несмотря на изменения, происходящие в других центрах развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время «прямой линии» 19 декабря.

Путин отметил, что Россия в прошлом году обогнала Германию, а в текущем — Японию по паритету покупательной способности и стала четвёртой экономикой мира. Это достижение подчёркивает устойчивость и динамичность российской экономики.

Однако президент подчеркнул, что нельзя успокаиваться на достигнутом. Мир постоянно меняется, и другие страны также активно развиваются. В Европе и США ситуация также претерпевает изменения.

«Всё развивается, всё активно движется вперёд. Если Еврозона заснула, то есть другие центры мирового развития — они двигаются вперёд», — сказал Владимир Путин.

Это заявление подчёркивает стремление России сохранять динамику развития экономики и не останавливаться на достигнутом, несмотря на изменения в мировой экономике, заключил президент.