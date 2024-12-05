Экономика

Путин: Уровень безработицы рекордно низкий

Во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране находится на рекордно низком уровне — 2,3%.

По его словам, такого показателя не было никогда.

«Есть и другие показатели, которые в целом являются, мягко говоря, удовлетворительными. Ну, во-первых, один из серьезных показателей для всех стран мира, для всех экономик – это уровень безработицы. Она у нас находится на рекордно низком уровне – 2,3%. Такого никогда вообще не было», - заявил Владимир Путин.