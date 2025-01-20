Экономика

Производство молока увеличилось на 84% в Псковском районе за 5 лет

В период с 2020 по 2024 год, на протяжении пяти лет, в сельскохозяйственных предприятиях Псковского района наблюдалось значительное увеличение производства молока, рост составил 84%. Кроме того, продуктивность дойного стада возросла на 21%, а поголовье коров увеличилось на 53%. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметила глава, за минувший год в сфере животноводства были достигнуты впечатляющие результаты по многим направлениям деятельности. На сегодняшний день общее поголовье крупного рогатого скота на предприятиях муниципалитета составляет 10 тысяч голов, включая 4 933 коровы.

За год было произведено более 39 тысяч тонн молока, что на 19% (или на 6 182 тонны) больше, чем в предыдущем году.

Лидером по производству и абсолютному приросту объёмов молока является предприятие «ПсковАгроИнвест», где было произведено более 19 тысяч тонн молока, что на 6 784 тонны больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Более 5,5 тысячи тонн молока было произведено в ЗАО «Агрофирма «Победа», а более 5 тысяч тонн — в ОПХ «Родина» ГУП ЛО «Каложицы».

Надой на одну корову за прошедший год составил более 8 тысяч килограммов молока, что на 4% больше, чем в предыдущем году.

Наивысшая продуктивность дойного стада была достигнута в ОПХ «Родина» ГУП ЛО «Каложицы» — более 10 тысяч килограммов молока, в «ПсковАгроИнвест» — 9 787 килограммов, а в ЗАО «Агрофирма «Победа» — более 7 тысяч килограммов.

«Результаты очень достойные. Спасибо нашим аграриям за нелегкий и добросовестный труд!» - заключила Наталья Федорова.