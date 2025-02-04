Экономика

Цены на яйца и сливочное масло могут снизиться на 5%

Цены на куриные яйца и сливочное масло в ближайшее время могут снизиться на 5% после включения этих продуктов в перечень социально значимых товаров, за которые производители не будут платить вознаграждение ритейлерам. Об этом рассказали представители бизнеса и эксперты.

Премьер-министр Михаил Мишустин 1 февраля подписал соответствующее постановление. Размер бонусов ритейлу доходил до 5%.

«Естественно, это скажется на снижении цен, ради этого и принималось постановление правительства. Вопрос об отмене вознаграждений мы поднимали очень давно», — пояснила генеральный директор Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Галина Бобылева.

По ее словам, другое дело, как поведет себя торговля: будет ли она после этого увеличивать свою наценку на эти товары, потеряв бонусы производителей, пишут «Известия».

Включение масла и яиц в список социально значимых товаров и запрет на взимание бонусов при их поставках в сети направлены на повышение прозрачности товаропроводящей цепи, сказал зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.