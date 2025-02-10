Экономика

На поддержку АПК Псковской области в 2024 году выделили 750 млн рублей

Итоговое совещание по работе агропромышленного комплекса Псковской области с сельхозпроизводителями «Итоги работы за 2024 год, меры поддержки и задачи на 2025 год» проходит в Пскове 12 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С приветственным словом выступил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

«Будем говорить о 2024 годе, что у нас получилось, что не получилось. На поддержку агропромышленного комплекса в 2024 году направлено 750 миллионов рублей. Также на комплексное развитие сельских территорий, которое мы ведем третий год, 645 миллионов. Это большие деньги. В структуре сельскохозяйственного производства на долю сельскохозяйственных организаций приходится 90,3%», - отметил Николай Романов.

Он добавил, что это один из высоких показателей по России, в других регионах в основном 70-60%.

Ранее сообщалось, что Псковская область вошла в число лидеров СЗФО по производству сельхозпродукции в 2024 году. Объём в хозяйствах всех категорий составил 78,1 млрд рублей.