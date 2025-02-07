Экономика

Псковская область вошла в число лидеров СЗФО по производству сельхозпродукции в 2024 году

Псковская область вошла в число лидеров СЗФО по производству сельхозпродукции в 2024 году. Объём в хозяйствах всех категорий составил 78,1 млрд рублей. Это второй показатель по Северо-Западу, впереди только Ленинградская область, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

За 2024 год произведено:

453,7 тысячи тонн мяса;

238,3 тысячи тонн молока;

117,4 тысячи тонн зерна;

130,3 тысячи тонн картофеля;

32 тысячи тонн овощей.

«По сравнению с 2023-м годом объём производства вырос на 20 млрд рублей (в основном, за счёт мяса и молока). Показатели серьёзные, спасибо всем, кто помогает развивать сельское хозяйство нашей области», - добавил губернатор.