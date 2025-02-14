Производство скота и птицы на убой в РФ в 2024 году увеличилось на 2,1%

Производство скота и птицы на убой в России в хозяйствах всех категорий по итогам 2024 года выросло на 2,1% и составило 16,9 млн тонн, с начала текущего года сохраняется положительная динамика. Об этом сообщил Минсельхоз России.
Как отмечает министерство, в результате стабильного роста сырьевой базы в России растет и производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, по итогам 2024 года производство колбасных изделий увеличилось на 1,6%, до 2,5 млн тонн, мясных и мясосодержащих полуфабрикатов - на 4,7%, до 4,9 млн тонн, мясных консервов - на 1,9%, до 913 тыс. тонн.
Минсельхоз также сообщает, что самообеспеченность мясом и мясопродуктами в России в настоящее время превышает 100%. По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, рост производства в переработке в первую очередь связан с повышением спроса на животный белок на фоне увеличения располагаемых доходов населения. По оценке эксперта, рост потребления основных видов мяса продолжится и в 2025 году, пишет ТАСС.