Экономика

Производство скота и птицы на убой в РФ в 2024 году увеличилось на 2,1%

Производство скота и птицы на убой в России в хозяйствах всех категорий по итогам 2024 года выросло на 2,1% и составило 16,9 млн тонн, с начала текущего года сохраняется положительная динамика. Об этом сообщил Минсельхоз России.

«В 2024 году производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,1% и достигло 16,9 млн тонн. Положительная динамика сохраняется, и с начала текущего года - в сельхозорганизациях по итогам января прирост составил 1,6%», - говорится в сообщении.

Как отмечает министерство, в результате стабильного роста сырьевой базы в России растет и производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, по итогам 2024 года производство колбасных изделий увеличилось на 1,6%, до 2,5 млн тонн, мясных и мясосодержащих полуфабрикатов - на 4,7%, до 4,9 млн тонн, мясных консервов - на 1,9%, до 913 тыс. тонн.

«Для развития животноводства в нашей стране предусмотрен широкий комплекс мер. Среди инструментов - льготное оборотное и инвестиционное кредитование (до 15 лет), а также прямые меры поддержки регионального и федерального уровней», - подчеркивает министерство.

Минсельхоз также сообщает, что самообеспеченность мясом и мясопродуктами в России в настоящее время превышает 100%. По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, рост производства в переработке в первую очередь связан с повышением спроса на животный белок на фоне увеличения располагаемых доходов населения. По оценке эксперта, рост потребления основных видов мяса продолжится и в 2025 году, пишет ТАСС.