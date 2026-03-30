Бухгалтерскую отчетность за 2025 год псковские организации обязаны сдать по новым формам

Не позднее 31 марта коммерческие и некоммерческие организации должны сдать в налоговые органы бухгалтерскую отчетность за 2025 год, напомнили в УФНС России по Псковской области. 

Бухгалтерская отчетность представляется в налоговый орган по месту учета организаций только в электронном виде через операторов ЭДО или сервис сайта ФНС России «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде». Для автоматизации процесса подготовки отчетности в электронном виде можно воспользоваться бесплатной программой «Налогоплательщик ЮЛ».

Бухгалтерская отчетность за 2025 год и последующие годы составляется по новым правилам - в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 и представляет собой единый комплект сведений. Только при условии, что организация представила ее в составе, определенном в стандарте, ее обязанность будет считаться исполненной. В противном случае «некомплектная» отчетность не будет считаться представленной.

Ключевые новшества ФСБУ 4/2023 касаются непосредственно практического бухучета:

  • переименованы и укрупнены показатели бухгалтерского баланса;

  • введены новые правила зачета показателей прочих доходов и прочих расходов в отчете о финансовых результатах;

  • кардинально изменена структура отчета об изменениях капитала;

  • расширены объем и изменены правила систематизации информации, подлежащей обязательному раскрытию в пояснениях;

  • утвержден минимальный перечень показателей, который должен раскрываться в каждой форме: одни показатели можно будет раскрыть непосредственно в отчетной форме, другие - в пояснениях (по выбору организации), а отсутствующие показатели включать в отчетность не нужно.

Теперь пояснения - обязательная часть отчетности. В них надо раскрыть основные виды деятельности и положения учетной политики организации. Также в пояснениях приводят расшифровки показателей баланса, ОФР и других отчетных форм.

Состав годовой бухгалтерской отчетности не изменился. Коммерческие организации и коммерческие организации, имеющие право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, составляют отчетность как и прежде.

Этот принцип касается также и некоммерческих организаций в общем случае и тех некоммерческих организаций, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

А вот в составе промежуточной бухгалтерской отчетности произошли важные изменения. Он стал таким же, как и состав годовой. Так, коммерческая организация составляет бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним, а некоммерческая - бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств и приложения к ним, разъяснили в УФНС.

