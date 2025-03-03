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Экономика

Не дают в долг

03.03.2025 12:40|ПсковКомментариев: 0

Банки стали отказывать россиянам в потребительских кредитах. Причины очевидны: слишком высокие процентные ставки при невысоких доходах и общей закредитованности граждан заставляют сомневаться в их способности обслуживать новые займы. Как оценивают банки ситуацию в сфере кредитования, насколько сами псковичи заинтересованы в получении кредитов и не увеличивается ли количество жителей региона, которые не справляются с долговыми обязательствами, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Финансовая осторожность

Российские банки одобрили лишь 5% заявок на потребительские кредиты в январе 2025 года.

Такие цифры приводят федеральные СМИ. Впрочем, и без этой информации, ужесточение на рынке этих услуг очевидно. Банки не одобряют заявки даже на краткосрочные кредиты.

«Срочно потребовалась небольшая сумма денег. Решила взять кредит в банке, где получаю зарплату. Процентная ставка была достаточно высокая. Но поскольку средства нужны были сразу и сейчас, оформила заявку в личном кабинете, решив, что при случае погашу задолженность досрочно. И каким же было мое удивление, когда получила отказ!», - рассказала псковичка.

По словам женщины, у нее хорошая кредитная история, никаких просрочек по платежам не было. Но банк не одобрил заявку, обосновав отказ наличием еще одного долгового обязательства.

Участники рынка розничного кредитования тенденцию к резкому снижению числа одобрений объясняют жесткой политикой Центробанка. Как пишут «Известия», «охлаждение» началось еще в прошлом году в связи с жесткой политикой регулятора.

Речь идет о повышении ключевой ставки до рекордного 21% и об ужесточении количественных ограничений на оформление ссуд высокорискованным заемщикам.

Как отметили в пресс-службе ВТБ, кредитные организации будут проявлять осторожность и более выборочно выдавать кредиты, внимательно изучать проблемные займы.

«Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что прибыль банков в этом году снизится на 15–20%. Однако он отмечает, что в целом за последние годы банковский сектор создал серьезную базу для того, чтобы быть стабильным, чтобы выдерживать такого рода колебания», - сообщили в пресс-службе банка.

В банке также заметили, что кредитная политика на ближайший период будет оставаться достаточно жесткой, и сам ЦБ на 2025 год прогнозирует ставку в диапазоне 19–22%. «Обвального падения кредитования не произойдет, небольшое снижение ожидается в розничном кредитовании, кроме специальных ипотечных программ, в корпоративном кредитовании, вероятно, будет замедление темпов», - цитирует пресс-служба руководителя банка.

Спрос упал

Впрочем, и сами заемщики реже стали обращаться в банки. Спрос на кредиты на фоне высоких ставок тоже заметно снижается.

«Кредиты брать крайне невыгодно. Переплата будет очень большой. Более того, по мнению ведущих экономистов, снижения ключевой ставки стоит ожидать не ранее второй половины 2025 года. А это значит, что ставки по кредитам в ближайшее время не снизятся»,- считает псковичка, веб-редактор экономического сайта Елена Ковалева.

Эксперты ВТБ подтверждают: в 2025 году продажи розничных кредитов в России сократятся почти на 30%. «В этом году россияне оформят розничные кредиты примерно на 9,1 трлн рублей. Это будет почти на треть ниже результата прошлого года, когда общерыночные продажи составили 12,8 трлн рублей. Сильнее всего сократятся выдачи ипотеки и потребительских кредитов», - отметили в пресс-службе банка.

Портрет розничного заемщика поменяется в пользу клиентов с низкой долговой нагрузкой и тех, кто подходит под условия госпрограмм. «Мы не ожидаем изменения тренда в потребительском поведении россиян, которые продолжат капитализировать свои сбережения на вкладах и накопительных счетах», - отметили в банке.

Выдачи залоговых кредитов в 2025 году по-прежнему будут превышать объем продаж в необеспеченном кредитовании: продажи ипотеки могут составить около 3,3 трлн рублей, что будет почти на треть ниже результата прошлого года; выдачи автокредитов опустятся ниже 2 трлн рублей, сокращение к 2024 году может составить не менее 20%; продажи кредитов наличными достигнут максимум 3,8 трлн рублей, снизившись на треть к 2024 году.

«Значительно замедлятся в 2025 году и темпы прироста розничного кредитного портфеля. Если в 2024 году его объем вырос на 13% – почти до 39,5 трлн рублей, то в 2025 году – не более чем на 5%, примерно до 41,4 трлн рублей», - сообщили в ВТБ.

Обязанность банкротиться

Еще одна причина ужесточения кредитной политики — информация о большом количестве случаев банкротства. Еще в прошлом году заемщикам стали отказывать в кредите по той причине, что в дальнейшем им может грозить банкротство. Кредитные организации таким образом хотят подстраховаться от возможных потерь.

«Ужесточение условий кредитования на «рынке банкротства», если можно так выразиться, скажется, но в отложенном периоде. Для того, чтобы у тех клиентов, которые сегодня набирают кредиты, появились признаки неплатежеспособности и сложились условия для обязанности подачи заявления в арбитражный суд, должно пройти полгода-год», - поясняет  арбитражный управляющий Михаил Атаманов.

По его словам, клиенты на банкротство идут, но с кредитными обязательствами начала 2020-х годов. «Я больше 1000 процедур завершил, и в моменте веду 120-130 процедур. Какой-то тенденции к снижению нет. Но и роста тоже нет», - сказал он. Предположив, что возможно, это связано и с тем, что на рынок банкротства сейчас хлынули недобросовестные игроки, которые навязчиво предлагают свои услуги, но зачастую ничем не помогают должникам.

Для банков банкротство клиентов невыгодно, но для должников — это единственный законный способ избавиться от долгов, а для экономики — оздоровиться.

«Сама процедура банкротства — вещь положительная. Это инструмент оздоровления экономики. Если брать конкретного человека, то не очень понятно, с какой радости его освобождают от ответственности. Но если смотреть в масштабах страны, то таких людей немало. До 2015 года, когда не было такого инструмента, как банкротство, для физических лиц такая ситуация была равна безвыходной. Соответственно, люди в такой ситуации не могли официально работать, регистрировать на себя имущество, не платили налоги и т.д. Поэтому для государства выгоднее по каждому такому случаю провести проверку и освободить человека от обязательств при условии, если нет недобросовестного поведения с его стороны»,- пояснил он.

Более того, если задолженность у человека больше 500 тысяч рублей, и он не в состоянии обслуживать долг, у него возникает обязательство в подаче заявления на банкротство. То есть, если не платишь долги и в суд на себя не подаешь, то нарушаешь закон.

Пользоваться с умом

В то же время банкротство — процедура долгая и сложная. Поэтому при принятии решения о том, пользоваться кредитным продуктом или нет, арбитражный управляющий советует изучить условия кредитного договора, включить голову и применить эти условия к себе: готов ли я столько переплачивать, насколько все это нужно?

Между тем, отмечает Михаил Атаманов, кредиты - это нормальный экономический инструмент, если ими пользуешься с умом: «Чтобы обслуживать кредит, маржинальность вашего бизнеса должна быть выше, чем кредитная ставка. При ставке 5-6%, кредитным продуктом предприниматели охотно пользовались. Сейчас же, если вы берете кредит под 30%, то чем вы должны заниматься? Бизнесов с такой высокой маржинальностью очень мало».

Еще больше удивляет эксперта, если кредит под 30-40% берет физическое лицо. «Какая в этом необходимость? Если жизненная - то это одна история. Но бывает, что берут айфон в кредит!...»,- отмечает арбитражный управляющий.

Кстати, по мнению другого собеседника, в случае жизненно необходимых трат, выгоднее будет оформление кредитной карты. «Понятно, что бывают форс-мажорные ситуации - лечение, ремонт, еще какие-то экстренные траты (я не имею в виду повседневные покупки или траты на отпуск). Тогда лучше брать не потребительские кредиты, а пользоваться кредитками банков. Главное их преимущество - льготный период, когда вы можете тратить заемные средства и не платить проценты», - говорит Елена Ковалева.

Но придется «тщательно контролировать свои расходы, вовремя вносить минимальные платежи и погашать задолженность». «В общем, быть дисциплинированным плательщиком», - замечает она.

Одним словом, охлаждение на рынке кредитования в некотором смысле тоже оздоровительная процедура. Если не для бизнеса, то для людей, которые не всегда финансово грамотно подходят к своим тратам. И, вероятно, кого-то невозможность взять на себя новые обязательства убережет от долговой ямы.

Светлана Синцова

 

Теги: #банк #кредит
Источник: Псковская Лента Новостей
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