Экономика

Суд частично снял арест со счетов печорского ООО «Ресурскапитал»

Арбитражный суд Псковской области отменил наложение ареста на денежные средства общества с ограниченной ответственностью «Ресурскапитал», которые будут поступать на расчетный счет, открытый в банке, составляющие расходы для поддержания производственного процесса в размере 49 424 500 рублей в месяц, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Напомним, определением от 9 января Арбитражный суд Псковской области по ходатайству налоговой инспекции наложил арест на денежные средства ООО «Ресурскапитал» в размере 637 572 897 рублей, в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет, за исключением денежных средств, составляющих размер расходов, необходимых для выплаты заработной платы работникам ООО «Ресурскапитал», уплаты налогов, сборов, страховых взносов, оплаты услуг за электро-, тепло-, водо-, газоснабжение, водоотведение, вывоз твердых коммунальных отходов на всю сумму таких расходов, находящиеся на расчетных счетах в банках.

Как следует из искового заявления, инспекция приводит доказательства аффилированности ООО «Евро-Керамика», ООО «Евро-Керамика Печоры», ООО «Ресурскапитал» и просит признать общества взаимозависимыми лицами для целей налогообложения в порядке статьи 20 и пункта 3 статьи 45 НК РФ, взыскать с взаимозависимой организации ООО «Ресурскапитал» сумму налоговой задолженности, числящуюся за основным и замещающим налогоплательщиками.

Ранее, 22 мая 2023 года, Арбитражный суд Псковской области по делу №А52-434/2023 удовлетворил исковое заявление инспекции ФНС России №29 по Москве о взыскании задолженности в размере 637 572 897 рублей, числящейся за ООО «Евро-Керамика» с зависимой организации - ООО «Евро-Керамика Печоры» в порядке, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3 статьи 45 НК РФ.