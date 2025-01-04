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Компания «Евро-Керамика Печоры» перевела свою деятельность на вновь созданную организацию для избежания долга в более 600 млн рублей

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск о взыскании с ООО «Ресурскапитал» более 637 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

15 мая 2023 года Арбитражный суд удовлетворил исковое заявление Инспекции ФНС России № 29 по городу Москве о взыскании с ООО «Евро-Керамика Печоры» как зависимой организации ООО «ЕвроКерамика» задолженности в размере 637 572 897 рублей. (Такой порядок регламентирован в подпункте 1 пункта 3 статьи 45 Налогового кодекса РФ). Суды высшей инстанции, в свою очередь, оставили данное решение без изменений.

Однако по мнению Инспекции, для уклонения от уплаты налоговой задолженности, ООО «Евро-Керамика Печоры» после вынесения судебного акта о признании ООО «Евро-Керамика Печоры» и ООО «ЕвроКерамика» зависимыми, аффилированными лицами, повторно перевело деятельность на вновь созданную организацию - ООО «Ресурскапитал».

Учитывая изложенное, Инспекция просит суд признать ООО «Евро-Керамика», ООО «Евро-Керамика Печоры», ООО «Ресурскапитал» взаимозависимыми лицами, а также взыскать с ООО «Ресурскапитал» 637 572 897 рублей.

Кроме того определением от 9 января 2025 года Арбитражный суд Псковской области по ходатайству инспекции наложил арест на денежные средства ООО «Ресурскапитал» в размере 637 572 897 рублей, в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет, за исключением денежных средств, составляющих размер расходов, необходимых для выплаты заработной платы работникам ООО «Ресурскапитал», уплаты налогов, сборов, страховых взносов, оплаты услуг за электро-, тепло-, водо-, газоснабжение, водоотведение, вывоз твердых коммунальных отходов на всю сумму таких расходов, находящиеся на расчетных счетах в банках.

Заявление Инспекции принято к производству с назначением судебного разбирательства в предварительном и судебном заседаниях на 3 февраля.