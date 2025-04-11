Экономика

Средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших банках упала ниже 19 процентов

Средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банках упала ниже 19% - до 18,92%, а наиболее доходными на текущий момент остаются трехмесячные вклады, сообщили в маркетплейсе «Финуслуги».

Согласно сообщению, в период с 7 по 11 апреля ставки по вкладам изменили четыре банка из топ-20, три из них снизили ставки. Снижение ставок провели лидеры рынка розничных депозитов, диапазон снижения составил 1,0-1,8 п.п. При этом изменение тарифов затронуло всю линейку вкладов, участвующих в расчете индекса «Финуслуг» (на срок 3,6 и 12 месяцев). Еще один банк из топ-20 в этот период ставки повысил, диапазон повышения составил 0,50-0,81 п.п.

«В результате этого средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банках по состоянию на конец дня 11 апреля 2025 года упала ниже 19% (до 18,92%). В предыдущий раз средняя ставка по годовым вкладам была ниже 19% в конце октября 2024 года (18,55%)», - прокомментировал старший управляющий директора Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин.

Отмечается, что наиболее доходными на текущий момент остаются трехмесячные вклады, пишет РИА Новости. Средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 банках составила 20,02%, а по полугодовому – 19,81%, говорится в сообщении.