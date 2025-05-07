Финансист рассказала, как налоги влияют на рост цен в ресторанном бизнесе

Каким образом изменения в налоговом законодательстве, планируемые с 2025 года, скажутся на ценах в меню ресторанов и кафе, а также на процессы формирования цен в целом, рассказала собственник и генеральный директор ООО «Бухгалтерия. Налоги. Финансы (БНФ)» Татьяна Сваровская.
«Налог на добавленную стоимость — это налог, включаемый в стоимость предоставленных товаров и услуг. В контексте ресторанов и кафе, НДС увеличивает конечную стоимость блюд и напитков, приобретаемых клиентами. Это означает, что цена, указанная в меню, уже включает налоговую нагрузку, что определяет общую стоимость для посетителей», — рассказала эксперт.
До 2025 года в России существовали определённые льготные режимы для некоторых предприятий общественного питания, позволяющие им освобождаться от уплаты НДС или применять упрощённые схемы налогообложения. Однако с началом 2025 года произошли существенные изменения в налоговом законодательстве, которые коснулись как самих ресторанов, так и их поставщиков.
Одним из ключевых последствий изменений стало то, что большинство поставщиков продуктов и сырья для ресторанов перешли на режим упрощённой системы налогообложения (УСН) с НДС или вообще на общую систему налогообложения (ОСНО). Это связано с тем, что новые правила и требования сделали более выгодным для них применение более прозрачных и регулируемых схем налогообложения, пишет RuNews24.ru.
Это означает для ресторанов, в первую очередь, рост стоимости закупаемых продуктов. Поскольку поставщики, перешедшие на режим УСН с НДС или ОСНО, включают в стоимость своих товаров налоговые обязательства, цена их продукции для ресторанов увеличивается. А значит, себестоимость блюд возрастает.
Для ресторанов и кафе рост стоимости закупки продуктов приводит к необходимости пересмотра цен на блюда. В условиях высокой конкуренции и необходимости сохранять привлекательность для потребителей, владельцы заведений не всегда могут просто увеличить цену в меню в полном объёме. Часто приходится искать баланс между прибылью и конкурентоспособностью.
В результате большинство заведений вынуждены повышать цены на блюда, чтобы компенсировать рост себестоимости. Это, в свою очередь, ведёт к увеличению стоимости меню для конечного потребителя. Особенно это заметно в сегментах, где доля закупочных затрат особенно велика, таких как свежие морепродукты, мясо или импортные продукты.
Кроме увеличения стоимости сырья, на цены в меню могут повлиять и другие факторы, связанные с налоговыми изменениями:
Несмотря на дополнительные расходы, связанные с налоговыми изменениями, предприятия общественного питания ищут пути минимизации негативного влияния на свой бизнес:
Изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу с 2025 года, окажут существенное влияние на ценообразование в сфере общественного питания, заключила эксперт.