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Экономика

Финансист рассказала, как налоги влияют на рост цен в ресторанном бизнесе

08.05.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Каким образом изменения в налоговом законодательстве, планируемые с 2025 года, скажутся на ценах в меню ресторанов и кафе, а также на процессы формирования цен в целом, рассказала собственник и генеральный директор ООО «Бухгалтерия. Налоги. Финансы (БНФ)» Татьяна Сваровская. 

«Налог на добавленную стоимость — это налог, включаемый в стоимость предоставленных товаров и услуг. В контексте ресторанов и кафе, НДС увеличивает конечную стоимость блюд и напитков, приобретаемых клиентами. Это означает, что цена, указанная в меню, уже включает налоговую нагрузку, что определяет общую стоимость для посетителей», — рассказала эксперт. 

До 2025 года в России существовали определённые льготные режимы для некоторых предприятий общественного питания, позволяющие им освобождаться от уплаты НДС или применять упрощённые схемы налогообложения. Однако с началом 2025 года произошли существенные изменения в налоговом законодательстве, которые коснулись как самих ресторанов, так и их поставщиков.

Одним из ключевых последствий изменений стало то, что большинство поставщиков продуктов и сырья для ресторанов перешли на режим упрощённой системы налогообложения (УСН) с НДС или вообще на общую систему налогообложения (ОСНО). Это связано с тем, что новые правила и требования сделали более выгодным для них применение более прозрачных и регулируемых схем налогообложения, пишет RuNews24.ru

Это означает для ресторанов, в первую очередь, рост стоимости закупаемых продуктов. Поскольку поставщики, перешедшие на режим УСН с НДС или ОСНО, включают в стоимость своих товаров налоговые обязательства, цена их продукции для ресторанов увеличивается. А значит, себестоимость блюд возрастает.

Для ресторанов и кафе рост стоимости закупки продуктов приводит к необходимости пересмотра цен на блюда. В условиях высокой конкуренции и необходимости сохранять привлекательность для потребителей, владельцы заведений не всегда могут просто увеличить цену в меню в полном объёме. Часто приходится искать баланс между прибылью и конкурентоспособностью.

В результате большинство заведений вынуждены повышать цены на блюда, чтобы компенсировать рост себестоимости. Это, в свою очередь, ведёт к увеличению стоимости меню для конечного потребителя. Особенно это заметно в сегментах, где доля закупочных затрат особенно велика, таких как свежие морепродукты, мясо или импортные продукты.

Кроме увеличения стоимости сырья, на цены в меню могут повлиять и другие факторы, связанные с налоговыми изменениями:

  1. Переход на новые налоговые режимы - не все рестораны пользовались льготой по освобождению от НДС, т.к. их выручка позволяла работать на Упрощенной системе налогообложения. Теперь же они вынуждены платить этот налог, как только выручка достигнет 60 млн руб. Это увеличивает их операционные расходы и, как следствие, цены на блюда.
  2. Инфляция и рост цен на логистические услуги — изменения в налоговой сфере зачастую сопровождаются ростом стоимости транспортировки и хранения продуктов, что также отражается на конечной стоимости.
  3. Законы о регулируемом ценообразовании - в некоторых регионах введены ограничения на рост цен в сфере общественного питания, что ограничивает возможности быстрого повышения стоимости меню и приводит к более тонкой ценовой политике.

Несмотря на дополнительные расходы, связанные с налоговыми изменениями, предприятия общественного питания ищут пути минимизации негативного влияния на свой бизнес:

  • Пересмотр ассортимента - снижение доли дорогих импортных продуктов в пользу местных и более доступных аналогов.
  • Оптимизация процессов закупок - заключение долгосрочных контрактов с поставщиками для получения более выгодных условий.
  • Повышение эффективности работы - внедрение современных технологий и автоматизация процессов для сокращения операционных затрат.
  • Ценовая стратегия - аккуратное повышение цен с учётом восприятия потребителями и уровня конкуренции.

Изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу с 2025 года, окажут существенное влияние на ценообразование в сфере общественного питания, заключила эксперт. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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