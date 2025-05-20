Экономика

Заместитель министра экономического развития РФ посетил Псковскую область

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерацию Дмитрий Вахруков посетил Псковскую область. Совместно с заместителем губернатора Псковской области Ольгой Тимофеевой и председателем комитета по туризму Мариной Егоровой они осмотрели объекты туристкой инфраструктуры региона. Об этом сообщила Марина Егорова в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Марина Егорова/ Telegram-канал

Первой точкой маршрута стал парк активного отдыха «Мальская долина». Развитие парка было поддержано федеральными средствами в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря этому удалось расширить номерной фонд, модернизировать пляж и улучшить возможности пункта проката оборудования.

«Теперь это настоящий всесезонный курорт! Но в планах у создателей еще много всего интересного, в том числе спа-комплекс. С радостью будем следить за успехами наших предпринимателей», - отметила Марина Егорова.

Следующей точкой маршрута стал проект, реализуемый с привлечением льготного кредита в рамках Постановления Правительства РФ от 9 февраля 2021 года N 141, который дал жизнь двум объектам культурного наследия федерального значения. Председателем комитета по туризму заявила, что подробности о его посещении будут позже.