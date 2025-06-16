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Экономика

Представители псковских и китайских предприятий встретились для обсуждения сотрудничества

18.06.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Союз «ТПП Псковской области» организовали 16 - 17 июня 2025 года деловую встречу и контактную биржу «В2В» в гостинице «Двор Подзноева» представителей псковских и китайских предприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в Торгово-промышленной палате Псковской области. 

Фото здесь и далее: Торгово-промышленная палата Псковской области

Китайская делегация приехала из провинции Шэньси. Учредитель компании ООО «Хуатен» - Хаовэнь Тянь, в начале мероприятия обозначил цель визита: знакомство с компаниями – производителями товаров и услуг Псковского региона, изучение возможностей для сотрудничества и инвестиций, поиск потенциальных партнеров и познакомил с основными направлениями деятельности китайских предприятий. Хаовэнь Тянь добавил, что в зале находятся предприятия, которые работают в следующих отраслях: текстильная и пищевая промышленность, электронные и лазерные технологии, строительство, автозапчасти, наука и техника, торговля и китайская медицина.

На деловых переговорах присутствуют следующие представители компаний КНР:

  • Янь Ячжоу Генеральный директор, Руководитель китайского подразделения «ХУАТЕН»
  • Ян Пэнфэй, Председатель совета директоров, Компания электронного инжиниринга «Сянфэй» провинции Шэньси
  • Ци Цзяньчэнь, Председатель совета директоров, Технологическая компания электроники «Иян», г. Сиань
  • Дуань Цзинцзюань, Заместитель генерального директора, Технологическая лазерная компания «Гошэн» провинции Шэньси
  • Сунь Тин, Генеральный директор, Международная торговая компания «Гочан» провинции Шэньси
  • Басангова Керсмен Маратовна, Генеральный директор ООО «ХУАТЕН»
  • Хаовэнь Тянь, Учредитель ООО «ХУАТЕН»
  • Пителин Константин Владимирович, Директор по развитию ООО «ХУАТЕН»
  • Лю Хонг, Глава бюро коммерции нового района Тунчуань
  • Лю Тао, Председатель совета директоров, групповая компания коммерческих инвестиций и развития г. Тунчуань
  • Хань Жуйбинь, Председатель совета директоров, компания по развитию и строительству «Гаоюань» нового района г. Тунчуань
  • Лю Цзюнь, Генеральный директор, Тунчуаньская группа по развитию промышленности зоны высоких технологий
  • Тань Линь, Заместитель генерального директора - Тунчуаньская городская компания «Гаода» по инвестициям в промышленность.

С приветственным словом, далее, выступил исполнительный директор Союза «ТПП Псковской области» Дмитрий Печерский.

«Союз «ТПП Псковской области» является стартовой платформой и единой цепью между российскими и зарубежными компаниями. В последние годы ТПП фиксирует постоянный рост количества обращений предпринимателей с запросом на поиск партнеров для поставки необходимой продукции из Китайской Народной Республики. Сегодняшняя встреча как и вся многолетняя внешне-экономическая деятельность нашей Палаты, носит прикладной, практический характер и нацелена на удовлетворение вышеуказанных растущих потребностей предпринимателей наших стран. Необходимо отметить, что данное мероприятие сконцентрировано на ознакомление с инвестиционным потенциалом наших регионов, на налаживание межрегиональных (межгосударственных) бизнес-связей, на установление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества бизнес-сообществ наших государств, на поиск деловых партнеров с целью заключения взаимовыгодных соглашений», - акцентировал внимание Дмитрий Печерский. 

 

От имени представительства МИД в Пскове выступил Валентин Сазонов, исполняющий обязанности руководителя.

Заместитель главы администрации города Пскова, Андрей Ульянов поблагодарил зарубежных гостей за выбор для посещения и инвестиций Древний Псков и выразил надежду на долгосрочное сотрудничество и эффективные переговоры.

Екатерина Ершова генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области презентовала инвестиционные площадки Псковской области.

Псковский бизнес был представлен на мероприятии 27-ю компаниями, выступили с презентациями следующие компании:

  • ПАО «АВАР»
  • ООО «Азимут»
  • ООО «Дакма»
  • ООО «Столбушинский продукт»
  • ООО «Балт – Фиш плюс»
  • АО «ИФК «Нева»
  • ООО «Формоза –сервис»
  • ООО «ПЭМЗ»
  • ООО «Резонанс»
  • ООО «Псковснефтепродукт»
  • ООО «Псковтехгаз»
  • ООО «Кристалл»

Дмитрий Гринёв, советник руководителя Передовой инженерной школы Псковского государственного университета, канд. техн. наук призвал присоединиться китайских партнеров к деятельности ПИШ и совместно внедрять инновации на благо РФ и КНР.

Передовая инженерная школа создана Псковского государственного университета (далее – ПИШ) – это федеральный проект Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В ПИШ ведется подготовка инженерных кадров по трём укрупненным группам: в сфере машиностроения, в сфере электроэнергетики, в сфере IT. Сегодня в ПИШ обучается более 1000 студентов.

Научно-производственная деятельность включает в себя следующие направления: прямое лазерное выращивание, газопламенное напыление металлических и полимерных покрытий, разрушающий контроль качества, прототипирование и реинжиниринг, металлообработку на станках с ЧПУ.

В области инновационной деятельности разработана конструкторская документация гибридного обрабатывающего центра, совмещающего методы послойного лазерного наращивания и механической обработки; разработаны технологии и оборудование газопламенного напыления металлических и полимерных покрытий различного функционального назначения.

ПИШ Псковского государственного университета приглашает китайских коллег посетить образовательные и научно-производственные площадки школы и обсудить вопросы сотрудничества в области образования, науки и производства.

Подписание Меморандума о сотрудничестве стало важной частью деловых переговоров. Подписали Меморандум: исполнительный директор Союза «ТПП Псковской области» Печерский Дмитрий Анатольевич и Глава Бюро коммерции нового района Тунчуань - Лю Хонг.

Итоги визита: после активных переговоров и презентаций, китайские инвесторы выразили намерение создать логистический центр в Пскове, где будет представлено современное оборудование, инструменты для различных производств и отраслей экономики Северо-Запада.

Заинтересовались сотрудничеством с представителями из Китая 11 псковских компаний.

После завершения переговоров и «В2В» китайская делегация посетила ОЭЗ «Моглино» и завод «Азимут».

Источник: Псковская Лента Новостей
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