Представители псковских и китайских предприятий встретились для обсуждения сотрудничества

Союз «ТПП Псковской области» организовали 16 - 17 июня 2025 года деловую встречу и контактную биржу «В2В» в гостинице «Двор Подзноева» представителей псковских и китайских предприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в Торгово-промышленной палате Псковской области.
Фото здесь и далее: Торгово-промышленная палата Псковской области
Китайская делегация приехала из провинции Шэньси. Учредитель компании ООО «Хуатен» - Хаовэнь Тянь, в начале мероприятия обозначил цель визита: знакомство с компаниями – производителями товаров и услуг Псковского региона, изучение возможностей для сотрудничества и инвестиций, поиск потенциальных партнеров и познакомил с основными направлениями деятельности китайских предприятий. Хаовэнь Тянь добавил, что в зале находятся предприятия, которые работают в следующих отраслях: текстильная и пищевая промышленность, электронные и лазерные технологии, строительство, автозапчасти, наука и техника, торговля и китайская медицина.
На деловых переговорах присутствуют следующие представители компаний КНР:
С приветственным словом, далее, выступил исполнительный директор Союза «ТПП Псковской области» Дмитрий Печерский.
«Союз «ТПП Псковской области» является стартовой платформой и единой цепью между российскими и зарубежными компаниями. В последние годы ТПП фиксирует постоянный рост количества обращений предпринимателей с запросом на поиск партнеров для поставки необходимой продукции из Китайской Народной Республики. Сегодняшняя встреча как и вся многолетняя внешне-экономическая деятельность нашей Палаты, носит прикладной, практический характер и нацелена на удовлетворение вышеуказанных растущих потребностей предпринимателей наших стран. Необходимо отметить, что данное мероприятие сконцентрировано на ознакомление с инвестиционным потенциалом наших регионов, на налаживание межрегиональных (межгосударственных) бизнес-связей, на установление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества бизнес-сообществ наших государств, на поиск деловых партнеров с целью заключения взаимовыгодных соглашений», - акцентировал внимание Дмитрий Печерский.
От имени представительства МИД в Пскове выступил Валентин Сазонов, исполняющий обязанности руководителя.
Заместитель главы администрации города Пскова, Андрей Ульянов поблагодарил зарубежных гостей за выбор для посещения и инвестиций Древний Псков и выразил надежду на долгосрочное сотрудничество и эффективные переговоры.
Екатерина Ершова генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области презентовала инвестиционные площадки Псковской области.
Псковский бизнес был представлен на мероприятии 27-ю компаниями, выступили с презентациями следующие компании:
Дмитрий Гринёв, советник руководителя Передовой инженерной школы Псковского государственного университета, канд. техн. наук призвал присоединиться китайских партнеров к деятельности ПИШ и совместно внедрять инновации на благо РФ и КНР.
Передовая инженерная школа создана Псковского государственного университета (далее – ПИШ) – это федеральный проект Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
В ПИШ ведется подготовка инженерных кадров по трём укрупненным группам: в сфере машиностроения, в сфере электроэнергетики, в сфере IT. Сегодня в ПИШ обучается более 1000 студентов.
Научно-производственная деятельность включает в себя следующие направления: прямое лазерное выращивание, газопламенное напыление металлических и полимерных покрытий, разрушающий контроль качества, прототипирование и реинжиниринг, металлообработку на станках с ЧПУ.
В области инновационной деятельности разработана конструкторская документация гибридного обрабатывающего центра, совмещающего методы послойного лазерного наращивания и механической обработки; разработаны технологии и оборудование газопламенного напыления металлических и полимерных покрытий различного функционального назначения.
ПИШ Псковского государственного университета приглашает китайских коллег посетить образовательные и научно-производственные площадки школы и обсудить вопросы сотрудничества в области образования, науки и производства.
Подписание Меморандума о сотрудничестве стало важной частью деловых переговоров. Подписали Меморандум: исполнительный директор Союза «ТПП Псковской области» Печерский Дмитрий Анатольевич и Глава Бюро коммерции нового района Тунчуань - Лю Хонг.
Итоги визита: после активных переговоров и презентаций, китайские инвесторы выразили намерение создать логистический центр в Пскове, где будет представлено современное оборудование, инструменты для различных производств и отраслей экономики Северо-Запада.
Заинтересовались сотрудничеством с представителями из Китая 11 псковских компаний.
После завершения переговоров и «В2В» китайская делегация посетила ОЭЗ «Моглино» и завод «Азимут».