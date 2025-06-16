Экономика

Представители псковских и китайских предприятий встретились для обсуждения сотрудничества

Союз «ТПП Псковской области» организовали 16 - 17 июня 2025 года деловую встречу и контактную биржу «В2В» в гостинице «Двор Подзноева» представителей псковских и китайских предприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в Торгово-промышленной палате Псковской области.

Фото здесь и далее: Торгово-промышленная палата Псковской области

Китайская делегация приехала из провинции Шэньси. Учредитель компании ООО «Хуатен» - Хаовэнь Тянь, в начале мероприятия обозначил цель визита: знакомство с компаниями – производителями товаров и услуг Псковского региона, изучение возможностей для сотрудничества и инвестиций, поиск потенциальных партнеров и познакомил с основными направлениями деятельности китайских предприятий. Хаовэнь Тянь добавил, что в зале находятся предприятия, которые работают в следующих отраслях: текстильная и пищевая промышленность, электронные и лазерные технологии, строительство, автозапчасти, наука и техника, торговля и китайская медицина.

На деловых переговорах присутствуют следующие представители компаний КНР:

Янь Ячжоу Генеральный директор, Руководитель китайского подразделения «ХУАТЕН»

Ян Пэнфэй, Председатель совета директоров, Компания электронного инжиниринга «Сянфэй» провинции Шэньси

Ци Цзяньчэнь, Председатель совета директоров, Технологическая компания электроники «Иян», г. Сиань

Дуань Цзинцзюань, Заместитель генерального директора, Технологическая лазерная компания «Гошэн» провинции Шэньси

Сунь Тин, Генеральный директор, Международная торговая компания «Гочан» провинции Шэньси

Басангова Керсмен Маратовна, Генеральный директор ООО «ХУАТЕН»

Хаовэнь Тянь, Учредитель ООО «ХУАТЕН»

Пителин Константин Владимирович, Директор по развитию ООО «ХУАТЕН»

Лю Хонг, Глава бюро коммерции нового района Тунчуань

Лю Тао, Председатель совета директоров, групповая компания коммерческих инвестиций и развития г. Тунчуань

Хань Жуйбинь, Председатель совета директоров, компания по развитию и строительству «Гаоюань» нового района г. Тунчуань

Лю Цзюнь, Генеральный директор, Тунчуаньская группа по развитию промышленности зоны высоких технологий

Тань Линь, Заместитель генерального директора - Тунчуаньская городская компания «Гаода» по инвестициям в промышленность.

С приветственным словом, далее, выступил исполнительный директор Союза «ТПП Псковской области» Дмитрий Печерский.

«Союз «ТПП Псковской области» является стартовой платформой и единой цепью между российскими и зарубежными компаниями. В последние годы ТПП фиксирует постоянный рост количества обращений предпринимателей с запросом на поиск партнеров для поставки необходимой продукции из Китайской Народной Республики. Сегодняшняя встреча как и вся многолетняя внешне-экономическая деятельность нашей Палаты, носит прикладной, практический характер и нацелена на удовлетворение вышеуказанных растущих потребностей предпринимателей наших стран. Необходимо отметить, что данное мероприятие сконцентрировано на ознакомление с инвестиционным потенциалом наших регионов, на налаживание межрегиональных (межгосударственных) бизнес-связей, на установление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества бизнес-сообществ наших государств, на поиск деловых партнеров с целью заключения взаимовыгодных соглашений», - акцентировал внимание Дмитрий Печерский.

От имени представительства МИД в Пскове выступил Валентин Сазонов, исполняющий обязанности руководителя.

Заместитель главы администрации города Пскова, Андрей Ульянов поблагодарил зарубежных гостей за выбор для посещения и инвестиций Древний Псков и выразил надежду на долгосрочное сотрудничество и эффективные переговоры.

Екатерина Ершова генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области презентовала инвестиционные площадки Псковской области.

Псковский бизнес был представлен на мероприятии 27-ю компаниями, выступили с презентациями следующие компании:

ПАО «АВАР»

ООО «Азимут»

ООО «Дакма»

ООО «Столбушинский продукт»

ООО «Балт – Фиш плюс»

АО «ИФК «Нева»

ООО «Формоза –сервис»

ООО «ПЭМЗ»

ООО «Резонанс»

ООО «Псковснефтепродукт»

ООО «Псковтехгаз»

ООО «Кристалл»

Дмитрий Гринёв, советник руководителя Передовой инженерной школы Псковского государственного университета, канд. техн. наук призвал присоединиться китайских партнеров к деятельности ПИШ и совместно внедрять инновации на благо РФ и КНР.

Передовая инженерная школа создана Псковского государственного университета (далее – ПИШ) – это федеральный проект Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В ПИШ ведется подготовка инженерных кадров по трём укрупненным группам: в сфере машиностроения, в сфере электроэнергетики, в сфере IT. Сегодня в ПИШ обучается более 1000 студентов.

Научно-производственная деятельность включает в себя следующие направления: прямое лазерное выращивание, газопламенное напыление металлических и полимерных покрытий, разрушающий контроль качества, прототипирование и реинжиниринг, металлообработку на станках с ЧПУ.

В области инновационной деятельности разработана конструкторская документация гибридного обрабатывающего центра, совмещающего методы послойного лазерного наращивания и механической обработки; разработаны технологии и оборудование газопламенного напыления металлических и полимерных покрытий различного функционального назначения.

ПИШ Псковского государственного университета приглашает китайских коллег посетить образовательные и научно-производственные площадки школы и обсудить вопросы сотрудничества в области образования, науки и производства.

Подписание Меморандума о сотрудничестве стало важной частью деловых переговоров. Подписали Меморандум: исполнительный директор Союза «ТПП Псковской области» Печерский Дмитрий Анатольевич и Глава Бюро коммерции нового района Тунчуань - Лю Хонг.

Итоги визита: после активных переговоров и презентаций, китайские инвесторы выразили намерение создать логистический центр в Пскове, где будет представлено современное оборудование, инструменты для различных производств и отраслей экономики Северо-Запада.

Заинтересовались сотрудничеством с представителями из Китая 11 псковских компаний.

После завершения переговоров и «В2В» китайская делегация посетила ОЭЗ «Моглино» и завод «Азимут».