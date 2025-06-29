Экономика

Реальные зарплаты стали расти вдвое медленнее

На начало марта 2025-го реальная зарплата (то есть с учетом инфляции) в России выросла на 5,2% — это вдвое ниже, чем годом ранее (+10%). При этом средний номинальный заработок увеличился на 16%, до 90 тыс. рублей. Такие данные приводятся в июньском докладе Счетной палаты об исполнении бюджета.

Главная причина замедления — рост инфляции: с 7,5% в начале 2024-го до 10% в первые месяцы 2025-го, объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Кроме того, в середине прошлого года ЦБ поднял ключевую ставку. Это снизило спрос в экономике и замедлило рост доходов компаний.

Дополнительное давление оказывает увеличенный в этом году налог на прибыль: из-за этого бизнес сдерживает фонд оплаты труда, чтобы компенсировать рост издержек, подчеркнула директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко, пишут «Известия».

В этом году медленнее всего растут зарплаты в сельском хозяйстве, домашних услугах и строительстве, поделилась директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. При этом есть и отрасли, где оклады снижаются, — это добыча сырья, минус 6% к 2024-му.

«Наибольший вклад в общий рост зарплат вносят сферы с большим числом вакансий — это рабочий персонал, производство, розница, продажи. Именно здесь наблюдается максимальный спрос. Повышение жалованья у рабочих на 35% влияет на рынок сильнее, чем увеличение на 50% в страховании, просто потому, что «синих воротничков» гораздо больше», — сказала эксперт.