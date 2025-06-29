Экономика

АО «ОЭК» и ЗАО «ЗЭТО» подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках X Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надёжности распределительных электрических сетей» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО «Объединённая энергетическая компания» (ОЭК) и ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗЭТО), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ЗАО «ЗЭТО».

Фото здесь и далее: ЗАО «ЗЭТО»

Подписанное соглашение отражает стратегическую установку обеих компаний на совместное продвижение передовых технологических решений, отвечающих современным вызовам и приоритетам энергетической отрасли — цифровизации, импортонезависимости и технологическому суверенитету, предусматривает организацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по внедрению инновационных технологий в электроэнергетике.

Генеральный директор АО «ОЭК» Евгений Прохоров отметил: «Сотрудничество с ЗЭТО позволяет нам опираться на отечественные инженерные и производственные ресурсы для реализации ключевых задач по модернизации электросетевой инфраструктуры столицы. Подписанное соглашение логично вписывается в нашу стратегию перехода к цифровым подстанциям и распределительным сетям нового поколения».

«Для ЗЭТО это соглашение — шаг к углублённому взаимодействию с одним из ключевых игроков в столичной энергетике. Мы готовы предложить надёжные решения, соответствующие актуальным требованиям по энергоэффективности, безопасности и технологической независимости», - подчеркнул генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Алексей Фёдоров.

Компании рассчитывают, что реализуемые в рамках партнёрства инициативы станут основой для формирования новых стандартов технологического развития в отрасли, ориентированных на долгосрочные цели энергобезопасности, надёжности и устойчивого роста.