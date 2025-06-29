АО «ОЭК» и ЗАО «ЗЭТО» подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках X Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надёжности распределительных электрических сетей» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО «Объединённая энергетическая компания» (ОЭК) и ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗЭТО), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ЗАО «ЗЭТО».
Фото здесь и далее: ЗАО «ЗЭТО»
Подписанное соглашение отражает стратегическую установку обеих компаний на совместное продвижение передовых технологических решений, отвечающих современным вызовам и приоритетам энергетической отрасли — цифровизации, импортонезависимости и технологическому суверенитету, предусматривает организацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по внедрению инновационных технологий в электроэнергетике.
Компании рассчитывают, что реализуемые в рамках партнёрства инициативы станут основой для формирования новых стандартов технологического развития в отрасли, ориентированных на долгосрочные цели энергобезопасности, надёжности и устойчивого роста.