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Экономика

Комитет ГД одобрил проект о введении новых и повышении действующих госпошлин

14.07.2025 13:58|ПсковКомментариев: 0

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении новых государственных пошлин и о повышении размера действующих госпошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с миграционным учетом, с госрегистрацией транспортных средств и допуском водителей к дорожному движению, а также с оборотом оружия. Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 15 июля.

Повышение госпошлин обусловлено необходимостью учета накопленной инфляции и изменяющихся экономических условий, а также актуализацией стоимости государственных услуг, говорится в сопроводительных материалах к документу.

«Предлагаемые ставки госпошлин позволят на более справедливых основаниях компенсировать затраты, которые несут государственные органы при оказании соответствующих документационных услуг. Новые ставки пошлин не создают дополнительной нагрузки на отрасли экономики. Более справедливые ставки пошлин будут также содействовать оптимизации административных процессов: собранные средства будут использоваться в том числе для развития цифровых сервисов и сокращения сроков оказания услуг», - указали в кабмине.

Пошлины для мигрантов

Для усиления контроля за пребыванием иностранных граждан на территории РФ предлагается ввести госпошлину за постановку на учет по месту пребывания, а также увеличить размер госпошлины за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства.

«В настоящее время иностранцу для работы в России нужно либо разрешение на работу (для тех, кто въезжает по визе) либо патент (кто въезжает без визы). При этом пошлины для получения разрешения на работу уже давно существуют, а патент - аналогичный юридический документ, но ранее пошлиной не облагался. Таким образом, мера также выравнивает условия среди разных категорий трудовых мигрантов», - пояснили в кабмине.

Пошлина за выписку из госреестра транспортных средств

В настоящее время выписки из госреестра транспортных средств предоставляются на безвозмездной основе. В целях исключения неограниченного доступа к информационным ресурсам и данным о транспортных средствах и их владельцах, снижения нагрузки на IT-инфраструктуру МВД России за счет исключения избыточного количества обращений предлагается ввести госпошлину за предоставление услуги в размере 50 рублей за запрос.

«Вводимый размер пошлин не является обременяющим для заявителей и не будет препятствовать законному осуществлению прав автовладельцев. Особенно это касается физических лиц, чьи запросы носят не регулярный, а разовый характер», - отметили в кабмине.

Госпошлины за водительское удостоверение и другие

Предлагаемые суммы пошлин за получение водительских удостоверений (3-6 тыс. руб.) не будут обременительными для граждан и не повлияют на доступность получения водительских прав, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

Также устанавливается государственная пошлина за формирование операторами технического осмотра диагностической карты в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО): ее предлагается установить для покрытия издержек полиции и поручить ФАС России после введения пошлины осуществлять мониторинг цен.

Устанавливается госпошлина за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям. Это необходимо для повышения ответственности автошкол за содержание учебно-материальной базы и покрытия издержек государства на проведение контрольных мероприятий.

Размер госпошлины с учетом периодичности предоставления услуг и коммерческой направленности деятельности автошкол несет символическое значение и не оказывает существенное влияние на себестоимость услуг автошколы, указали в кабмине, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
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