Экономика

Псковичам рассказали, как заплатить налог на имущество несовершеннолетних детей онлайн 

12.08.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

УФНС России по Псковской области сообщает о возможности уплачивать налоги на имущество, зарегистрированное на несовершеннолетних детей, через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц родителя (опекуна, усыновителя).

Управление напоминает, что несовершеннолетние дети являются плательщиками имущественного налога, если на них оформлено в собственность имущество, например, доля в квартире. При этом обязанность по своевременной уплате налогов за несовершеннолетнего ребенка полностью лежит на его законных представителях (родителях, усыновителях и др.).

Федеральная налоговая служба информирует псковичей о том, что одним из способов оплаты налогов за несовершеннолетних детей является сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» с функционалом «Семейный доступ».

Функционал «Семейный доступ» в ЛК ФЛ можно подключить в том случае, если доступ к ЛК имеется как у родителя, так и у несовершеннолетнего ребенка. Получить логин и пароль для доступа можно в любом налоговом органе, осуществляющем взаимодействие с физическими лицами, вне зависимости от места постановки на учет.

Для добавления несовершеннолетнего ребенка в личный кабинет родителя в разделе «Профиль» следует воспользоваться вкладкой «Семейный доступ». В этой вкладке нужно нажать кнопку «Добавить пользователя», далее ввести логин личного кабинета несовершеннолетнего ребенка (ИНН) и нажать кнопку «Отправить запрос». Затем необходимо перейти в личный кабинет ребенка и подтвердить свой запрос, нажав соответствующую кнопку.

В разделе «Налоги» появится раскрывающийся список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или самостоятельно сформировать квитанцию для оплаты. В этом же разделе также можно посмотреть информацию о деталях начислений, проверить налоговое уведомление и историю проведенных операций.

Теги: #налоги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
