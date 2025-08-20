Экономика

Американский бизнес переходит на расчеты в рублях с Россией

Доля рубля в расчетах России за импорт с американским регионом в апреле-июне достигла рекордных 64%, следует из данных ЦБ. В ответ на запрос редакции в регуляторе обратили внимание, что макрорегион включает Северную и Южную Америку.

По сравнению со II кварталом 2024 года доля увеличилась в 2,2 раза — тогда было 29%. Россия сейчас активно продвигает свою валюту — это способствует повышению устойчивости к внешним экономическим шокам. Расширение его использования в торговле укрепляет финансовый суверенитет и создает условия для долгосрочной стабильности, считает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Сейчас прямые переводы в долларах практически невозможны. Поэтому бизнес нашел альтернативные способы расчетов — через посредников, рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

По его словам, российский импортер производит оплату поставки в рублях, деньги проходят через банк-посредник в третьей стране, и только затем американский поставщик получает свои доллары. В редких ситуациях американские компании используют рубли внутри нашей страны — например, если есть филиал или представительство.

Тем не менее основной объем средств проходит через конвертацию, подвернул Сергей Катырин. При этом он отметил, что некоторые компании из США оплачивают рублями свои закупки российских товаров — от удобрений до металлов, пишут «Известия».