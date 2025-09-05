Экономика

Эксперты допустили риск недополучения средств с налога на прибыль

В этом году есть риск недополучения около 1 трлн рублей от налога на прибыль, допустили опрошенные эксперты. В финплане на 2025-й на эту статью заложено 4,2 трлн.

Согласно данным «Электронного бюджета», к концу апреля удалось собрать около 2,3 трлн. По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, риск недобора средств технически существует. Она добавил: это возможно, если ухудшится внешнеэкономическая ситуация, особенно в сырьевом секторе, который приносит значительную часть прибыли. Падение цен на нефть и газ, усиление экспортных санкций или снижение мирового спроса могут негативно сказаться на поступлениях.

Экономист Андрей Бархота также отметил этот риск, но добавил, что недостающие средства можно компенсировать за счет доходов от приватизации или штрафов.

Тем не менее, существует вероятность, что план по этой статье будет выполнен. Налог на прибыль организаций поступает неравномерно — значительные суммы приходят осенью и в конце года из-за закрытия отчетных периодов, уточнил Владимир Чернов, пишут «Известия».

Для бюджета налог на прибыль выступает важным источником доходов, которые направляются на финансирование социальных обязательств и частично на покрытие дефицита. По оценкам, за первые семь месяцев 2025 года дефицит бюджета составил 4,9 трлн рублей. В этом контексте поступления от налога на прибыль помогут сгладить кассовые разрывы и снизить зависимость от заимствований из ФНБ, добавил эксперт.